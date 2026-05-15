Chivas podría tener dos bajas sensibles para la vuelta ante Cruz Azul

Las alarmas comienzan a encenderse en el campamento de las Chivas de cara al partido de semifinal de Vuelta frente a Cruz Azul, encuentro que se disputará en el Estadio Jalisco, y es que el conjunto rojiblanco podría sufrir dos bajas sensibles para este compromiso.

El Guadalajara rescató un empate 2-2 en el duelo de Ida disputado en el Estadio Banorte, resultado que dejó bien posicionados a los dirigidos por Gabriel Milito, ya que un nuevo empate en la Vuelta les bastaría para sellar su boleto a la gran final. Sin embargo, no todo son buenas noticias para el Rebaño, pues existen dudas importantes en torno al estado físico de dos de sus jugadores.

De acuerdo con el periodista deportivo David Medrano, los futbolistas Richard Ledezma y Efraín Álvarez terminaron con molestias físicas tras el encuentro de Ida, por lo que su participación para el duelo definitivo aún no está garantizada.

La posible ausencia de ambos jugadores representaría un problema importante para el técnico Gabriel Milito, quien esperará hasta las últimas horas antes del encuentro para definir si podrá contar con ellos en la convocatoria.

“¿Cuáles son las dudas? Richard Ledezma y Efrain Álvarez. Los dos salieron tocados en el partido de Ida, va esperar Milito hasta el sábado horas antes para saber si los puede tener o no”, dijo el periodista David Medrano en su cuenta de X.

El duelo entre Chivas y Cruz Azul definirá a uno de los finalistas del torneo Clausura 2026. Será en punto de las 19:07 horas cuando comience a rodar el balón en la cancha del Estadio Jalisco, partido que podrás ver a través de la plataforma Prime Video, además de seguir el encuentro Minuto a Minuto en la página de EL INFORMADOR.

MF