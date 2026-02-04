Chivas: Milito y 'Hormiga' González aclaran malentendido

Lo que parecía un episodio de tensión terminó siendo solo una charla sincera. El supuesto enojo de Armando ‘Hormiga’ González tras ser sustituido en el partido ante el Atlético de San Luis quedó completamente aclarado luego de una conversación directa con el técnico de Chivas, Gabriel Milito.

La imagen de “Hormigol” saliendo del campo generó ruido y la sensación de que el delantero había reaccionado con molestia hacia el cuerpo técnico. Sin embargo, puertas adentro no hubo regaño ni conflicto, ya que el atacante explicó con franqueza el origen de su reacción.

González admitió que salió molesto, pero no por el cambio en sí, sino por una frustración personal, sentía que el partido le había dado para marcar más goles y que había fallado frente al arco rival. Esa autocrítica fue clave para que Milito entendiera el contexto y diera por cerrado cualquier malentendido.

Así fue la reacción de Milito

El técnico argentino escuchó, comprendió y solo dejó una advertencia, evitar ese tipo de gestos en el futuro, ya que pueden interpretarse de forma negativa y generar ruido innecesario alrededor del equipo, algo que Chivas busca evitar en pleno torneo.

El mensaje fue bien recibido por el delantero, quien agradeció la orientación y asumió que las modificaciones serán una constante, considerando la competencia interna con Ángel Sepúlveda y Ricardo Marín, quienes también buscan un lugar y protagonismo en el ataque rojiblanco.

Así, el tema quedó resuelto y en Verde Valle se respira tranquilidad, con la mira puesta en lo deportivo y no en polémicas que distraigan del objetivo principal.

