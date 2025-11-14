Pese a la desventaja en el marcador, el director técnico de Chivas Femenil, Antonio Contreras, aseguró que su equipo mantiene la fe intacta de cara al partido de vuelta ante América, destacando que aún quedan 90 minutos para buscar la remontada.

Contreras reconoció la superioridad azulcrema en el duelo de ida, pero recordó que en la fase regular su equipo mostró argumentos suficientes para competir al tú por tú.

“Tenemos que seguir creyendo. Quedan 90 minutos y sabemos que en los 90 de la liga regular fuimos superiores, aunque hoy ellas lo fueron. Ellas tienen la ventaja, pero nosotros contamos con un grupo que no baja los brazos. En 90 minutos pueden pasar muchas cosas”, señaló.

El estratega lamentó los errores puntuales que derivaron en los goles de las Águilas, especialmente porque las jugadas iniciaron con posesión Rojiblanca. “En los dos goles el balón era nuestro. Nos faltó dar un pase más y continuar la jugada. Esos errores te cuestan un partido y debemos aprender de ellos”, externó.

Aun así, el técnico destacó que la plantilla mostró capacidad de reacción en la segunda mitad, donde lograron corregir algunos aspectos defensivos. “No fuimos capaces de dar tres pases seguidos. Tuvimos un rival fuerte que no nos hizo el partido sencillo. Ahora toca corregir. América ganó el mediocampo, y desde ahí se explica mucho del juego”, agregó.

Con la mira puesta en la vuelta, Contreras insistió en que la eliminatoria sigue abierta. “Queda otro partido, y lo bueno de la liguilla es que son dos encuentros. Vamos con la idea de darle la vuelta. Si yo no confiara, no estaríamos preparando el partido para ir allá. Yo sigo creyendo que todo puede pasar, porque en un partido ocurren miles de cosas”, finalizó.

