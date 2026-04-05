Chivas Femenil no puede ante Tigres y deja escapar el triunfo

Las Chivas Femenil dejaron escapar la ventaja y tuvieron que conformarse con un empate por 2-2 ante Tigres en su visita al Estadio Universitario , en un duelo que volvió a evidenciar la dificultad de las rojiblancas para imponerse a las regias. Con este resultado, Chivas llegó a siete encuentros consecutivos sin poder derrotar a las universitarias.

El conjunto tapatío tuvo un inicio prometedor y logró tomar el control del partido desde los primeros minutos. Al 13’, Jasmine Casarez abrió el marcador con una definición certera, mientras que antes del descanso, Alicia Cervantes amplió la superioridad con un gol que parecía encaminar a su equipo a una victoria importante en un territorio hostil.

Sin embargo, en la parte complementaria, el panorama cambió por completo. Tigres ajustó y comenzó a adueñarse del balón, inclinando la cancha a su favor con mayor intensidad y presión alta. La reacción felina se concretó al minuto 59, cuando Diana Ordóñez descontó para meter de lleno a su equipo en el partido.

Con el impulso anímico y el respaldo de su afición, las Amazonas mantuvieron el asedio hasta los minutos finales. Fue casi en la agonía del encuentro cuando apareció Maria Sánchez, quien aplicó la ley del ex y firmó la igualada desatando la euforia en las gradas y evidenciando al equipo de Antonio Contreras.

El empate deja a Chivas con 32 puntos en la quinta posición de la tabla, aunque con sensaciones encontradas tras dejar ir una ventaja clara . Las rojiblancas volverán a la actividad hasta el próximo 20 de abril a las 19:00 horas, cuando visiten a FC Juárez Femenil en la frontera, en duelo pendiente de la fecha 11.

SV