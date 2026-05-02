Lo que parecía imposible de conseguir, Alicia Cervantes lo hizo realidad. Una mujer nacida en San Ignacio Cerro Gordo, localidad que se ubica en los Altos Sur de Jalisco, se convirtió el pasado jueves en la máxima anotadora en la historia de una de las instituciones de futbol más importantes de México: el Club Deportivo Guadalajara.

El camino para romper el récord de goles con las Chivas no fue nada sencillo. Entre las pocas oportunidades que existían para las niñas dentro del futbol, una Liga femenil que no existía ni siquiera hace 10 años y tener que hacerse un lugar en equipos que estaban repletos de hombres, Cervantes fue contra todo pronóstico y con gran determinación e insistencia logró hacer historia en el futbol profesional mexicano con el club de sus amores.

Alicia inmortalizó su nombre con letras de oro en la historia del Rebaño. Se posicionó por delante de hombres como Salvador Reyes, Javier Valdivia, Eduardo de la Torre, Benjamín Galindo, entre otros, para presentarse como la nueva referente de goleo de la institución rojiblanca y demostrar que las mujeres son parte del juego.

Inicios con el odiado rival

Alicia Cervantes se vio inspirada por sus hermanos para atreverse a jugar futbol. Si bien al inicio su padre le prohibió practicar esta disciplina, ella no se dio por vencida y esperó pacientemente hasta que por fin se le presentó la oportunidad de comenzar a trabajar por sus sueños.

Cuando se anunció el nacimiento de la Liga MX Femenil, “Licha” pudo materializar su deseo de jugar futbol, pero lo hizo con el máximo rival de las Chivas, el Atlas. Más allá de la rivalidad deportiva que existe entre estas dos instituciones, a Cervantes lo que más le importaba era poder demostrar su talento dentro de la cancha y en su primera temporada con la camiseta rojinegra realizó nueve goles.

Al no tener un aumento salarial, Alicia no pudo conformarse con los mil 500 pesos que le ofrecían en Atlas, por lo que buscó un nuevo comienzo y lo encontró con Rayadas, conjunto con el que estuvo cuatro torneos en los que marcó 12 anotaciones. Pero, al verse opacada por contrataciones extranjeras, Cervantes nuevamente se vio forzada a aventurarse a un nuevo club.

A la caza del récord

Fue en octubre de 2023 cuando Alicia alcanzó el centenar de anotaciones con el jersey tapatío. Poco a poco, su paso goleador comenzó a amenazar el récord que mantenía Omar Bravo como el máximo romperredes de Chivas con 160 anotaciones.

Finalmente, el 30 de abril de 2026, Cervantes logró superar la marca del sinaloense para ser la goleadora histórica en solitario del Club Deportivo Guadalajara. Además, se mantiene también como la máxima anotadora de la Liga MX Femenil con 182 dianas.

Su llegada y consagración con el Rebaño

Alicia Cervantes llegó a Chivas en el Apertura 2020 y el impacto fue inmediato. Desde la Jornada 1 se hizo presente en el marcador con un doblete ante las Bravas de Juárez. En esa campaña de estreno como rojiblanca marcó 13 tantos y lo mejor vendría para después.

A lo largo del 2021, “Licha” acumuló 37 dianas y fue en el Apertura cuando consiguió su primer campeonato de goleo al sumar 17 tantos en fase regular. Posteriormente, se volvió a coronar en el Clausura 2022 y Apertura 2023 con 14 y 15 anotaciones, respectivamente, por lo que se erigió como la primera tricampeona de goleo en la historia del Circuito Rosa.

Por si fuera poco, Cervantes fue una pieza fundamental para que el Guadalajara consumara su segundo título de la competencia en el Clausura 2022, anotando un doblete en la final de Ida contra Pachuca.

Incluso, en febrero de 2024 también hizo historia al convertirse en la única jugadora -título que aún ostenta- en marcar en seis ocasiones en un mismo partido de la Liga MX Femenil, siendo la líder en la victoria de 10-2 de Chivas ante Santos.

Las cifras

3 campeonatos de goleo suma Cervantes con la playera del Guadalajara: Apertura 2021, Clausura 2022 y Apertura 2023.

17 equipos a los que le ha marcado gol como jugadora de Chivas, es decir, ha anotado frente a cada club de la Liga MX Femenil.

