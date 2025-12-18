Chivas enfrentará a Irapuato en duelo amistoso

Las Chivas volverán a pisar un escenario cargado de historia y nostalgia después de 10 años, puesto que regresarán al Estadio Sergio León Chávez para medirse al Irapuato el próximo 28 de diciembre, en un duelo que marcará el primer partido amistoso dentro de su preparación rumbo al Clausura 2026.

La última ocasión que Chivas jugó en Irapuato fue precisamente en 2015, cuando enfrentó a la Trinca Fresera en la jornada 5 de la Copa MX. Aquella noche, el Guadalajara salió con la victoria por 1-0, gracias a un gol de Erick “Cubo” Torres. Desde entonces, el Sergio León Chávez no había vuelto a recibir al conjunto tapatío, lo que convierte este amistoso en un evento especial para ambas aficiones.

Este compromiso ante Irapuato servirá como el primer examen del Guadalajara en su etapa de preparación, donde el cuerpo técnico comenzará a evaluar el funcionamiento del plantel, probar variantes tácticas y observar a los nuevos elementos de cara al torneo que se avecina. Más allá del resultado, el duelo representa una oportunidad para reencontrarse con la afición en una sede distinta y para que el equipo empiece a tomar ritmo futbolístico.

Tras este partido de preparación, Chivas continuará con una agenda exigente al participar en la Copa Pacífica, torneo que está siendo organizado por los Leones Negros de la UdeG. Dentro de esta competencia, el Rebaño protagonizará uno de los duelos más atractivos del futbol mexicano al medirse ante Atlas en el Clásico Tapatío, programado para el 3 de enero en el Estadio Jalisco.

Un día después, también en el Coloso de la Calzada Independencia, el Rebaño disputará su segundo compromiso de la Copa Pacífica, cuando se enfrente al ganador o perdedor del duelo entre Monterrey y UdeG, completando así un calendario de preparación que combina historia, rivalidad y exigencia competitiva.

