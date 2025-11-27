Para el duelo entre Chivas y Cruz Azul correspondiente al juego de Ida de los Cuartos de Final del Apertura 2025, el Estadio Akron vivió un recibimiento fuera de lo común, donde el futbol y la cultura popular se fusionaron para rendirle homenaje a Armando González, reciente campeón de goleo y ferviente seguidor de Dragon Ball.

Su fanatismo ha sido tan adoptado por la afición rojiblanca que, en colaboración con uno de los patrocinadores de las Chivas, pudo hacerse presente en las gradas con miles de pelucas de cartón del icónico peinado de Goku, mismas que fueron portadas por la mayoría de las personas que asistieron al inmueble de Zapopan.

Continuando con una tradición que se ha afianzado en los más recientes partidos del Club Deportivo Guadalajara como local, previo al silbatazo inicial la emblemática canción de Dragon Ball acompañó a los jugadores como un impulso extra de motivación y con tintes de cábala. Asimismo, la alineación del Rebaño fue anunciada con la voz de Mario Castañeda, reconocido por dar vida en Latinoamérica a Goku, lo que desató la ovación de la afición en las tribunas.

En tanto que, el grupo de animación de las Chivas también hizo su labor desplegando listones azul, blanco y rojo, sumándose en una sola voz para entonar los cánticos de aliento a los suyos. Además de un trapo con la leyenda Club Deportivo Guadalajara para mostrar el respaldo a los futbolistas que buscaban dar el primer golpe en la serie y acercarse a conseguir el pase a la siguiente instancia.

SV