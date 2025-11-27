Después de la desilusión de no haberse clasificado ni siquiera a la fase final del torneo pasado y los altibajos que presentó el equipo a lo largo de la fase regular del Apertura 2025, la fe se ha restaurado entre los aficionados del Club Deportivo Guadalajara, quienes confían en que los dirigidos por Gabriel Milito puedan conseguir el pase a las Semifinales venciendo a un poderoso Cruz Azul.

Unión entre los jugadores, una idea de juego bien establecida y los resultados que el Rebaño ha conseguido recientemente son los principales argumentos de los seguidores rojiblancos para creer que Chivas pueda seguir avanzando la competencia hasta lograr un campeonato que, hasta hace un par de meses, era inimaginable pensarlo.

“Con Milito, yo creo que ya se encontró el equipo. Siempre hemos tenido buenos jugadores, pero como que los demás entrenadores no lograban encontrar su posición para poder explotar su talento. Ahora, con Milito, qué bueno que agarraron una buena racha desde hace varios partidos y, por ejemplo, el equipo se ve muy sólido, solo esperemos que no este parón de actividades no les vaya a afectar, porque el equipo venía jugando muy bien”, dijo el señor Sergio Durán.

“Los veo muy unidos, que es lo más importante. Muy poco se habla, pero Chicharito ha ayudándolo desde la banca con su experiencia y respaldo a los jugadores más jóvenes. Entonces, creo que esta vez vamos a llegar muy lejos. La unión del grupo, la que tienen ahorita adentro en vestidores ese es el secreto para poder vencer a este Cruz Azul”, agregó el aficionado Lupillo García.

Aunque, el estratega argentino tiene gran aceptación por parte de los seguidores al Rebaño, algunos creen que lo ideal sería que un director técnico mexicano pudiera llevar al Guadalajara a la cima del éxito, sin embargo, desean que el buen rendimiento se mantenga.

“Qué lástima que sea un entrenador extranjero, ¿no? La verdad, yo quisiera que fuera uno mexicano. Pero bueno, creo que Milito es un buen entrenador y estamos viendo que ha hecho bien las cosas. Total respaldo hacia Milito, hay que darle continuidad”, mencionó el señor Alberto Durán.

EL INFORMADOR/ A. GARCÍA.

SV