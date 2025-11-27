Chivas sorprende a su afición con homenaje para celebrar a la 'Hormiga' inspirado en Goku

El Estadio Akron vivió un ambiente fuera de lo común previo al duelo entre Chivas y Cruz Azul, luego de que la directiva rojiblanca, en conjunto con uno de sus patrocinadores, preparara una dinámica especial para reconocer a Armando “Hormiga” González, flamante campeón de goleo del torneo. La iniciativa consistió en colocar pelucas de cartón con el clásico peinado de Goku, protagonista de Dragon Ball, un detalle que rápidamente se convirtió en tema de conversación entre los aficionados.

Desde temprano, las butacas de la zona baja del estadio lucieron repletas de estas peculiares “pelucas de cartón”, y, al paso de los minutos, cientos de aficionados —niños, adultos mayores y seguidores de todas las edades— comenzaron a usarlas, generando un ambiente alegre y cargado de energía. El gesto no solo llenó de color las gradas, sino que también se transformó en una muestra masiva de apoyo hacia el goleador rojiblanco, quien ha conectado de manera especial con el personaje japonés.

EL INFORMADOR/ F. RAMÍREZ

Armando González recibió un nuevo reconocimiento por su destacado torneo: un botín dorado entregado por Javier Mier, director deportivo del club, y el jugador Jesús Sánchez. La afición respondió con una ovación que retumbó en todo el estadio, reafirmando el cariño y la admiración hacia el delantero, quien ha sido pieza clave para el equipo a lo largo de la campaña.

La idea de utilizar elementos de Dragon Ball no fue casualidad. González ha compartido en varias ocasiones que la serie es una de sus favoritas desde niño y que encuentra en Goku una figura de motivación constante. Por ello, en diversos partidos recientes, el intro de la serie ha sonado en el Estadio Akron como una especie de ritual previo para inspirar al atacante.

Además, el delantero ha hecho famoso su estilo de celebración, en el que imita movimientos del personaje e incluso muestra una esfera del dragón como parte de sus festejos. Estos guiños han fortalecido un vínculo único entre él y la afición, al grado de que, la presentación del equipo se realizó con la canción de la serie y los jugadores fueron presentados con una voz similar a la de Goku.

