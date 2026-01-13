Chivas derrota por la mínima a Juárez y amanecerá como líder general

Con un gol agónico de Yael Padilla al minuto 94, el Club Deportivo Guadalajara derrotó por la mínima diferencia a los Bravos de Juárez en el Estadio Olímpico Benito Juárez en un partido tenso que fue dominado por los rojiblancos en gran parte del segundo tiempo, pero que se definió hasta el último suspiro.

Aunque Chivas comenzó atacando, el control de los tapatíos fue fugaz en la parte inicial del encuentro ante la presión que ejercieron los fronterizos. El cuadro que dirige Pedro Caixinha fue ligeramente superior durante la primera mitad, ocasionando que el Rebaño se replegara y buscara el pelotazo largo, esperando que Juárez cediera espacios para intentar embestir mediante este recurso.

Sin embargo, ni siquiera el dominio del balón fue suficiente para que los Bravos lograran inquietar la cabaña defendida por Raúl “Tala” Rangel. Guadalajara resistía con orden y sin pasar mayores sobresaltos, hasta que llegó la acción que encendió el estadio.

Moisés Castillo derribó a Armando González dentro del área chica y, de inmediato, el silbante señaló la pena máxima, pero la ilusión duró poco. Tras revisar la jugada en el VAR, se determinó que el “Hormiga” se encontraba en posición adelantada, por lo que el penal se anuló y con él se apagó el grito de gol, dejando a Chivas con las manos vacías.

Para la parte complementaria, los dirigidos por Gabriel Milito adelantaron sus líneas y vivieron 20 minutos muy intensos. Un disparo de larga distancia por parte de Brian Gutiérrez y un cabezazo de Bryan González pusieron a prueba al arquero Sebastián Jurado que se engrandeció bajo los tres palos para evitar la caída de su marco.

Tras perder el control del juego, Bravos realizó un par de ajustes que le permitieron equilibrar las acciones; mientras que, el Rebaño apostó por dos nueves sobre el campo, con Ángel Sepúlveda y Ricardo Marín, sin embargo, la diferencia la marcó el joven Padilla, quien con un disparo cruzado rompió con la tónica del partido para otorgarle la victoria a las Chivas en tiempo compensatorio, convirtiéndose en el héroe de la noche.

De esta manera, el Rebaño llegó a seis unidades, después de sumar su segunda victoria en el torneo y escaló a la cima de la tabla general. El próximo compromiso para el conjunto tapatío será este sábado 17 de enero cuando reciban a Querétaro en el Estadio AKRON a las 17:07 horas.

Alineaciones Juárez Chivas Portero

1. Sebastián Jurado

Defensas

33. Francisco Nevárez

3. Moisés Castillo

2. Jesús Murillo

237. Eder López (66’ 22. Javier Aquino)

Medios

18. Homer Martínez (65’ 10. Rodolfo Pizarro)

21. Ricardo Oliveira (77’ 8. Guilherme Castillo)

5. Denzell García

Delanteros

9. Madson De Souza (77’ 13. Raymundo Fulgencio)

19. Óscar Estupiñán (65’ 29. Ettson Ayón)

11. José Rodríguez

DT. Pedro Caixinha Portero

1. Raúl Rangel

Defensas

5. Bryan González

7. Luis Romo

2. Jesús Castillo

23. Daniel Aguirre

37. Richard Ledezma (78’ 24. Miguel Gómez)

Medios

6. Omar Govea

11. Brian Gutiérrez (86’ 17. Ricardo Marín)

Delanteros

25. Roberto Alvarado (78’ 226. Santiago Sandoval)

34. Armando González (68’ 20. Ángel Sepúlveda)

10. Efraín Álvarez (78’ 31. Yael Padilla)

DT. Gabriel Milito

GS