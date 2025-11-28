Viernes, 28 de Noviembre 2025

¿César Montes estará en Chivas para 2026?

Pese a que su regreso a México existe de manera especulativa, se espera pueda volver para 2026 y formar parte del “rebaño sagrado”.

Por: Brenda Barragán

El futbolista mexicano se encuentra actualmente en Europa y se espera su próximo regreso a suelo nacional de la mano de uno de los equipos deportivos más importantes del país. INSTAGRAM/@cjasib/FACEBOOK/Chivas

El famoso “rebaño sagrado” conocido oficialmente como Chivas, uno de los equipos deportivos más importantes y famosos de México, con sede en la ciudad de Guadalajara, Jalisco; comienza junto con su directiva a planear aspectos importantes para los primeros meses del próximo 2026.

Entre estás planeficaciones destaca el interés por instaurar un mayor fotalecimientos a su defensa central, con este objetivo Chivas realizó un nuevo contacto con César Montes, quien tras su estadia en Europa podría regresar a México.

¿César Montes regresará a Chivas para 2026?

Según medios de comunicación Chivas realizó un nuevo acercamiento con Montes, quien hasta hace poco tiempo se especulaba seguiría en Europa durante el próximo Mundial 2026, el cual se realizará en América del Norte (Canadá-Estados Unidos-México), no obstante, se informa que de hecho César Montes, estaría listo para regresar a su país y a la liga mexicana desde incios del próximo año. 

El equipo tapatío busca con gran interés que Montes forme parte de su defensa. INSTAGRAM/@cjasib
¿Qué sabemos de César Montes y su actual realidad como futbolista?

Actualmente César Montes tiene 28 años y se encuentra jugando para el “FC Lokomotiv Moscow” con sede en Rusia, destacando que el contrato que Montes tiene con este equipo culmina hasta el año 2029, teniendo un valor monetario de al menos 7 millones de dolares, por lo que está realidad profesional podría complicar su regreso a Chivas. 

No obstante, el equipo originario de Guadalajara, mantiene su interés respecto a poder fichar a Montes, esto debido a la alta valoración que tiene como futbolista y proyectando el gran aporte que haría al equipo tapatío. 

Es importante destacar que Chivas ha intentado conseguir a César Montes en más de una ocasión, sin embargo, hasta el momento no han corrido con suerte, por lo que su posible regreso generaria  un gran paso para el equipo y todos los fanáticos del futbol mexicano. 

