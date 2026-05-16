Afición de Chivas realiza colorido mosaico en su regreso al Estadio Jalisco

La afición de Chivas regaló una emotiva postal en el Estadio Jalisco. Durante la salida de ambos equipos a la cancha, los seguidores rojiblancos transformaron las tribunas con un impresionante mosaico en rojo y blanco que estremeció al Coloso de la Calzada Independencia.

Entre cánticos, banderas y un ambiente cargado de emoción, la hinchada convirtió el estadio en una auténtica fiesta de amor por el Guadalajara . Cada rincón vibró con el aliento de una afición que hizo sentir a los jugadores el peso y el orgullo de defender la camiseta rojiblanca.

El momento más conmovedor llegó en el arranque del encuentro, cuando desde la cabecera norte apareció un enorme trapo con la frase: “Te quiero como nunca, te aliento como siempre”. El mensaje provocó una explosión de emoción en las gradas y dejó claro el vínculo inquebrantable entre Chivas y su gente.

El mosaico rojiblanco y el aliento incesante acompañaron la salida de los futbolistas, quienes fueron recibidos entre aplausos, lágrimas y cánticos de una afición que sueña con volver a ver a su equipo peleando por la gloria.

La atmósfera que se vivió en el Estadio Jalisco fue simplemente espectacular. Más allá del futbol, se trató de una demostración de identidad, fidelidad y amor por unos colores que se heredan de generación en generación.

Con un recibimiento digno de una gran noche, el Coloso de la Calzada Independencia volvió a retumbar con el histórico grito de “¡Chivas, Chivas!”, ese que tantas veces acompañó las épocas doradas del Guadalajara y que hoy sigue más vivo que nunca.

EL INFORMADOR/ A. NAVARRO.

SV

