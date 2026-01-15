En la antesala de una nueva convocatoria de la Selección Mexicana, Germán Berterame se refirió a la competencia por un lugar en el ataque y tuvo palabras de reconocimiento para el delantero de Chivas, Armando "Hormiga" González. El delantero de Rayados de Monterrey resaltó el trabajo silencioso de su compañero y valoró la rivalidad sana que existe entre ambos."Siempre que hablamos lo felicito, porque se lo merece. Ha trabajado en silencio durante mucho tiempo; recién ahora está apareciendo en todos lados, pero por lo que me ha contado siempre se exigió el doble", señalóAdemás, remarcó que los resultados actuales son consecuencia de ese sacrificio: "Hoy están llegando los frutos de ese esfuerzo y por eso tiene esa paciencia. Al final, es lindo tener una competencia sana, y seguramente cuando llegue el momento vamos a estar los dos al 100 por ciento", agregó.En lo personal, Berterame reafirmó su compromiso con el combinado nacional y explicó que su decisión de nacionalizarse fue motivada por el vínculo que siente con el país. "Yo me siento muy incluido, por algo me nacionalicé, porque me siento muy valorado y muy amado por este país. Entonces trato de dar lo mejor cuando me toca estar", expresó.El delantero también se refirió a las críticas y dejó en claro que no influyen en su desempeño. "A mí lo que me importa es la gente a la que sí le gusta. No le doy caso a las cosas negativas, siempre trato de agarrar lo positivo, mientras a la gente de la Selección le guste cómo juego y me sigan llevando, yo me quedo con eso. Las cosas negativas me entran por un oído y me salen por el otro", concluyó.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF