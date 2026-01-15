En la antesala de una nueva convocatoria de la Selección Mexicana, Germán Berterame se refirió a la competencia por un lugar en el ataque y tuvo palabras de reconocimiento para el delantero de Chivas, Armando "Hormiga" González. El delantero de Rayados de Monterrey resaltó el trabajo silencioso de su compañero y valoró la rivalidad sana que existe entre ambos.

"Siempre que hablamos lo felicito, porque se lo merece. Ha trabajado en silencio durante mucho tiempo; recién ahora está apareciendo en todos lados, pero por lo que me ha contado siempre se exigió el doble", señaló

Además, remarcó que los resultados actuales son consecuencia de ese sacrificio: "Hoy están llegando los frutos de ese esfuerzo y por eso tiene esa paciencia. Al final, es lindo tener una competencia sana, y seguramente cuando llegue el momento vamos a estar los dos al 100 por ciento", agregó.

En lo personal, Berterame reafirmó su compromiso con el combinado nacional y explicó que su decisión de nacionalizarse fue motivada por el vínculo que siente con el país. "Yo me siento muy incluido, por algo me nacionalicé, porque me siento muy valorado y muy amado por este país. Entonces trato de dar lo mejor cuando me toca estar", expresó.

El delantero también se refirió a las críticas y dejó en claro que no influyen en su desempeño. "A mí lo que me importa es la gente a la que sí le gusta. No le doy caso a las cosas negativas, siempre trato de agarrar lo positivo, mientras a la gente de la Selección le guste cómo juego y me sigan llevando, yo me quedo con eso. Las cosas negativas me entran por un oído y me salen por el otro" , concluyó.

