Chivas asumió postura tras no recibir explicación de la Selección Mexicana

A pocos días del Mundial 2026 una polémica encendió las redes sociales. El propietario de Chivas, Amaury Vergara, a través de su cuenta oficial de X, solicitó que los futbolistas del club que fueron convocados a la Selección Mexicana se reintegraran de nueva cuenta a los entrenamientos del equipo.

Chivas firme en sus decisiones

De acuerdo al periodista deportivo David Medrano Felix, tras no haber recibido explicación Chivas de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) después de que los seleccionados del Toluca, Alexis Vega y Jesús Gallardo, fueron autorizados a disputar los encuentros con su club en la Copa de Campeones de la CONCACAF, Vergara, solicitó a los futbolistas que fueron requeridos a la Selección Mexicana que se reintegraran al equipo, explicando que no se respetaron los acuerdos previamente establecidos entre las partes.

Los acuerdos son válidos solamente cuando todas las partes los respetan. Le instruí a la Dirección Deportiva que nuestros jugadores se reporten mañana en las instalaciones del club.— Amaury Vergara Z. (@Amauryvz) May 6, 2026

Según Medrano Felix existen dos escenarios posibles en este contexto: que los futbolistas se reporten conforme sean eliminados sus clubes o que van a convencer a Toluca de que Alexis Vega y Jesús Gallardo se integren hoy con la Selección y que la situación se tranquilice con Chivas.

Enfatizó que, a pesar de que el Guadalajara buscó explicación directamente con Ivar Sisniega, presidente de la Federación Mexicana de Futbol, y Duilio Davino, actual directivo de la Federación Mexicana de Futbol, no la obtuvo.

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FMF responde en X a mensaje de Amaury Vergara

Tras haber mostrado inconformismo Vergara mediante un mensaje en su cuenta de X, la FMF reaccionó este miércoles 6 de mayo a través de un comunicado oficial en el que dio a conocer el inicio de la concentración rumbo a los siguientes partidos de la Selección Mexicana, como preparación de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026. El mensaje dirigido a los jugadores fue el siguiente: “Quién no se presente este día quedará fuera de la Copa del Mundo”.

Asimismo la FMF resaltó en el comunicado que desde el pasado 28 de abril se había dado a conocer la convocatoria y la planeación de concentración para jugar los partidos amistosos.

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AS