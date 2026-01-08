Liga MX: la inversión consolida a los favoritos y amplía la brecha competitiva

Este viernes nueve de enero inicia el torneo Clausura 2026 de la Liga MX y se comienzan a perfilar nuevamente los equipos favoritos para quedarse con el campeonato. Toluca apunta a un tricampeonato y hay pocos rivales que verdaderamente podrían hacerle frente. América, Cruz Azul, Chivas, además de los equipos regios, son siempre candidatos y recurrentes en fases finales. Todos estos equipos tienen un factor en común que, poco a poco, ha comenzado a segmentar la tendencia de campeonatos y clasificaciones durante los últimos torneos: la inversión.

Los campeonatos europeos como la Premier League de Inglaterra, La Liga de España, la Bundesliga de Alemania o las ligas domésticas de Italia y Francia son dominadas por un máximo de tres equipos, esto debido a que han construido su dominio a través del dinero: fichajes de alto valor económico y deportivo. Este fenómeno, aunque en menor medida, está siendo replicado en la Liga MX. Tan solo los semifinalistas del torneo pasado (Toluca, Monterrey, Cruz Azul y Tigres) cuentan con una plantilla superior a 60 millones de euros, según la plataforma Transfermarkt. En comparación, Santos, equipo que se quedó en la línea del Play-In, tiene una plantilla cincuenta millones de euros más barata que la del campeón Toluca.



Valores actuales de las plantillas según Transfermarkt/ Transfermarkt



De los últimos quince torneos, al menos uno de los cinco equipos mencionados ha estado en fase de liguilla, y a partir del Clausura 2024 se han clasificado los cinco equipos a la fase de eliminación. En diez de estos quince torneos, uno de estos equipos ha sido campeón y en once ocasiones al menos uno de ellos ha disputado la final. Equipos como Chivas, Pachuca y León también son plantillas valiosas que entran en las estadísticas de estos quince torneos, repartiendo las otras cinco finales; sin embargo, han perdido protagonismo frente a los ya mencionados.

Para equipos como Necaxa, San Luis, Santos, Puebla, Juárez, Mazatlán o Querétaro, pensar en un campeonato es cosa de proeza, siendo un símil de lo logrado por el Leicester City en Inglaterra (equipo ascendido en 2015 y campeón en su primer torneo), el Lille en Francia o el Bayer Leverkusen en Alemania, rompiendo la hegemonía de los equipos favoritos (PSG y Bayern Múnich, respectivamente). Tendrían que luchar contra titanes para poder consagrarse campeones. El último equipo del bloque bajo de la liga que pudo conseguir una hazaña así fue el Atlas, con su bicampeonato en 2021-2022; sin embargo, en los torneos posteriores a su último título solo ha vuelto a jugar una fase de eliminación.



Claudio Ranieri levantando la Premier con los Foxes en 2016/ DAZN

Se debería partir a los equipos en tres bloques para mejorar su análisis con base en su rendimiento en los últimos torneos. En la parte alta se posicionarían los cinco equipos ya mencionados y siempre favoritos a coronarse: América, Toluca, Cruz Azul, Tigres y Monterrey, además de Chivas, que actualmente es el cuarto club más valioso del torneo (74.4 millones de euros, según Transfermarkt).

En el bloque medio se encuentran clubes que clasifican constantemente y que son complementarios en liguilla: Pachuca, Xolos, Pumas, León, Necaxa, San Luis y Juárez. Estos últimos tres logran buenos torneos gracias a sus contrataciones; sin embargo, su esquema de negocios hace que no puedan mantener una plantilla competitiva debido a la venta de jugadores relevantes.

Necaxa y San Luis son clubes con inversión extranjera que no han logrado despuntar en los torneos / Imago7/ Olimpia Puga

Por último, en el bloque bajo se ubican los equipos que ocasionalmente logran clasificar a liguilla y que normalmente rondan los últimos lugares: Mazatlán, Puebla, Atlas, Querétaro y, últimamente, Santos. Estos clubes, además de no frecuentar la zona de clasificación, registran bajas entradas en sus partidos, malas contrataciones y directivas caóticas.

El torneo Clausura 2026 comienza con el Mundial en el horizonte y dieciocho clubes compitiendo por ser el monarca del fútbol mexicano. El “Big Six” seguirá compitiendo en la cima del torneo con refuerzos de calidad, seleccionados nacionales y jóvenes promesas; el bloque medio buscará ser el caballo negro del torneo y arrebatarle el campeonato a los poderosos, mientras que el bloque bajo se mantendrá a flote para evitar la multa por quedar en el último lugar de la general. El campeonato comienza este viernes nueve de enero a las 19:00 horas con el partido Mazatlán vs. Juárez.