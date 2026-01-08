El duelo entre Atlas y Puebla se jugará este viernes 9 de enero como parte de la Jornada 1 (J1) del Clausura 2026 de la Liga MX. Ambos equipos llegan con la necesidad de renovarse tras quedar fuera incluso del Play-In en el torneo anterior. Aquí te contamos a qué hora empieza el partido y dónde podrás verlo EN VIVO.

Atlas vs Puebla: Así llegan los equipos a la J1 del Clausura 2026

Este viernes se vivirá un duelo de urgencias en la cancha del Estadio Jalisco entre dos equipos que buscan dejar atrás un 2025 para el olvido.

Los Rojinegros tuvieron un torneo irregular. Tras algunos destellos iniciales con Gonzalo Pineda, el regreso de Diego Cocca trajo cierta mejoría al Atlas, pero no fue suficiente para mantenerse en la pelea por la fase final.

Atlas cerró el torneo anterior en el 14° lugar de la tabla general, con 17 puntos producto de un rendimiento irregular de cuatro victorias, cinco empates y ocho derrotas. Aunque el equipo logró anotar 24 goles, su balance defensivo fue uno de los puntos más débiles, al recibir 35 tantos, una cifra que terminó por alejarlos de la pelea por los puestos de fase final.

El cierre del torneo confirmó las dificultades del equipo, que se despidió con una derrota por 2-0 ante Xolos en la última jornada, un resultado que volvió a dejar en evidencia la fragilidad defensiva que marcó su desempeño a lo largo del certamen.

Puebla firmó un Apertura 2025 para el olvido, al terminar como sotanero de la clasificación general y bajo una fuerte presión en la tabla de cocientes. La Franja cerró el torneo en el 18° lugar con apenas 12 puntos, resultado de tres victorias, tres empates y once derrotas, además de un balance negativo de 21 goles a favor y 42 en contra, que reflejó sus carencias tanto defensivas como de funcionamiento colectivo.

A lo largo del certamen, el equipo poblano mostró serias dificultades para generar peligro al frente y careció de regularidad en su juego, situación que obligó a la directiva a trabajar a contrarreloj en la conformación del plantel rumbo al Clausura 2026, con el objetivo de evitar sanciones administrativas en la Liga MX.

Curiosamente, estos dos también se enfrentaron en la Jornada 1 del torneo pasado (Apertura 2025) en el Estadio Cuauhtémoc. En aquel partido, Atlas se llevó la victoria 3-2 en un juego muy movido con goles de Gaddi Aguirre, Rivaldo Lozano y Adrián Mora para los tapatíos. Para Puebla marcaron Esteban Lozano y Édgar Guerra.

Dónde ver EN VIVO el partido Atlas vs Puebla de la J1 – Liga MX

Este viernes 9 de enero, Atlas recibirá a Puebla en el Estadio Jalisco, en Guadalajara, por la Jornada 1 del Clausura 2026. El encuentro comenzará a las 21:00 horas, tiempo del centro de México, y se transmitirá en streaming. También podrás seguir el minuto a minuto y el resultado final en EL INFORMADOR.

Fecha y hora: Viernes 9 de enero, 21:00 horas

Viernes 9 de enero, 21:00 horas Estadio: Estadio Jalisco

Estadio Jalisco Transmisión: ViX Premium

*Horarios del centro de México

**Sujeto a cambios de transmisión

