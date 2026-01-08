CMB se pronuncia sobre el futuro de Canelo Álvarez en 2026

El presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Mauricio Sulaimán, pronostica que el 2026 será un año clave para Saúl Canelo Álvarez.

El pugilista tapatío viene de un 2025 complicado en el que perdió todos sus cinturones de las 168 libras luego de caer derrotado por Terence Crawford en septiembre. Canelo llegaba como favorito ante el también invicto boxeador estadounidense. Sin embargo, en el ring hubo un claro vencedor y con ello se terminó la etapa de campeón absoluto del mexicano.

Bajo este contexto, nuevo para Canelo, Sulaimán advierte que el 2026 representa un año decisivo para la carrera del boxeador mexicano.

A pesar de la incertidumbre sobre el futuro inmediato de Saúl Álvarez, el CMB garantizó respaldo total para Canelo y lo mantiene en lo más alto de su clasificación. Así lo dijo Sulaimán en entrevista con los medios al término del Martes de Café:

“Es el año clave para el Canelo Álvarez. Para su destino. Canelo siempre tendrá las puertas abiertas del Consejo Mundial de Boxeo. Está clasificado número uno, sufrió una derrota el año pasado, ha tomado un descanso, tuvo una operación y vamos a saber cuál es su futuro muy pronto, y definitivamente siempre tendrá el apoyo del Consejo Mundial de Boxeo”, señaló Sulaimán.

Con lo que respecta al contrato firmado por Canelo con Turki Al-Alshikh, presidente de la Autoridad General de Entretenimiento de Arabia Saudita, en papel se encuentran pendientes cuatro combates a realizarse entre 2025 y 2026, lista que deberá completar una vez que reciba el alta médica para hacerlo. A continuación te mostramos los candidatos posibles para la próxima pelea del Canelo.

¿Quiénes pueden ser los próximos rivales de Canelo Álvarez?

Después de que el retiro inesperado de Crawford dejara sin revancha al "Canelo Team", estos son los boxeadores que han sonado para agendar una pelea contra Canelo Álvarez:

Christian Mbilli

Hamzah Sheeraz

OB

