Chino Huerta sufre fuerte lesión; ¿cuánto tiempo estará fuera?

El futbolista mexicano César “Chino” Huerta, actual jugador del Anderlecht de Bélgica, fue sometido a una intervención quirúrgica debido a complicaciones derivadas de una lesión en la pelvis. De acuerdo con el propio club, el tiempo estimado de recuperación será de entre seis y ocho semanas, por lo que su regreso a las canchas se proyecta hacia febrero de 2026.

El conjunto belga informó la situación médica del atacante mediante un comunicado oficial:

"Luego de una serie de exámenes médicos adicionales, César Huerta fue operado de la pelvis. Esto significa que el extremo mexicano estará fuera de la actividad por un tiempo estimado entre seis y ocho semanas".

Última participación y ausencia reciente

La última vez que Huerta tuvo actividad con Anderlecht fue el 28 de octubre, cuando disputó 46 minutos y marcó un gol en el duelo de Copa de Bélgica ante el Ninove. Desde ese encuentro, el futbolista suma prácticamente un mes sin jugar y quedó fuera de los últimos tres partidos del equipo, sin ser convocado por el entrenador Besnik Hasi.

Debido a esta lesión, el extremo tampoco fue considerado en la convocatoria de la Selección Mexicana para la más reciente Fecha FIFA de noviembre, la última del año 2025, por lo que no pudo sumar minutos en el proceso de evaluación de Javier Aguirre rumbo al Mundial de 2026.

IMAGO7

Una temporada irregular en Europa

En términos individuales, esta no ha sido la mejor campaña para el atacante mexicano. Tras llegar a Europa en enero para integrarse al Anderlecht, Huerta inició su segunda temporada con la intención de consolidarse como titular, pero los problemas físicos frenaron ese objetivo desde el arranque.

La lesión le impidió participar los primeros tres partidos de la temporada: dos correspondientes a la Jupiler Pro League y uno más de la fase previa de la Europa League.

Su debut en la actual campaña se dio hasta el mes de agosto, cuando sumó 14 minutos frente al Sheriff Tiraspol en la UEFA Conference League. Después de ese encuentro, logró tener mayor regularidad tanto con su club como con la selección, hasta que tras la Fecha FIFA de octubre comenzaron nuevamente las molestias físicas.

A pesar de las dificultades, César Huerta ha logrado aportar en el marcador. En lo que va de la temporada, acumula dos goles, uno en la liga de Bélgica y otro en la Copa de Bélgica.

BB