El fin de una era: Canelo Álvarez salió del top 10 del ranking de los libra por libra

Saúl “Canelo” Álvarez abandonó el top 10 de los mejores boxeadores libra por libra de la actualidad de la prestigiosa revista de boxeo " The Ring ", esto después de que el tapatío ha ido bajando de lugares tras perder sus títulos mundiales.

En entrevista para EL INFORMADOR, el analista de boxeo de ESPN, Salvador Rodríguez , analizó la salida de Saúl Álvarez del ranking y el futuro del pugilista tapatío.

“ Éramos felices y no lo sabíamos. Nos acostumbramos tanto a ver a Canelo instalado en el número uno o dos libra por libra que parecía inevitable tener siempre a un mexicano en la cima. Hoy, aunque existe talento, no hay una figura que uno pueda señalar con certeza como ‘el próximo mexicano en el top 5 libra por libra’ ”, reconoció Salvador Rodríguez.

La derrota de Álvarez en septiembre resultó especialmente dolorosa, no solo por el desempeño sobre el ring, sino porque significó la pérdida de los cuatro cinturones supermedianos (CMB, OMB, AMB y FIB). Ese revés terminó por sacarlo del ranking de los mejores libra por libra.

La revista "The Ring" lo confirmó al anunciar un cambio significativo en su listado: “ La nueva entrada es Devin Haney en el número 10. Saúl ‘Canelo’ Álvarez sale de la lista, señalando el fin de una era ”, publicó el medio en su sitio web.

“ El mexicano ha sido una presencia constante en el top 10 libra por libra desde entonces (2013)”, detalló "The Ring ", ya que su ingreso al top 10 del boxeo se produjo en abril de 2013, tras la victoria sobre Austin Trout .

Desde entonces, Canelo se había mantenido como un habitual en la lista, con una única ausencia en 2018, cuando quedó fuera durante seis meses luego de arrojar un resultado positivo por clembuterol, caso por el cual posteriormente fue exonerado.

Saúl Álvarez alcanzó el número uno libra por libra en noviembre de 2019, tras imponerse al entonces campeón semipesado Sergey Kovalev , y se mantuvo durante tres años como el número uno del ranking hasta 2022, cuando su derrota ante Dmitry Bivol lo hizo descender un puesto.

El fracaso por decisión unánime ante Terence Crawford en septiembre, junto con varias actuaciones por debajo de las expectativas y el impulso de nuevas figuras como David Benavidez , Shakur Stevenson y Devin Haney , terminó por dejarlo fuera de la prestigiosa clasificación.

Ahora, más de una década después, el boxeador mexicano queda fuera de la clasificación, un hecho que refleja una etapa reciente marcada por altibajos, cuestionamientos y resultados irregulares.

Ante su salida del ranking, Salvador Rodríguez consideró que existen rivales con los que Canelo Álvarez podría colocarse de nueva cuenta en los primeros puestos del boxeo mundial.

“ A estas alturas de su carrera, un peleador del nivel de Canelo necesita motivación real. Para alguien de su talla, una revancha contra Crawford podría convertirse en la historia que lo lleve de nuevo a la cima; también están sobre la mesa opciones como Dmitry Bivol, David Benavidez o incluso Carlos Adames; cualquiera de esas peleas podría reavivar su trayectoria ”, reconoció.

Cabe señalar que el pugilista mexicano aún tiene dos combates pendientes dentro del contrato multimillonario que firmó con el jeque árabe Turki Al-Alshikh , figura clave en la organización de las principales peleas del boxeo mundial en los últimos años. Asimismo, “Chava” Rodríguez reveló que existe la posibilidad de que uno de esos compromisos se lleve a cabo en Inglaterra en abril de 2026.

Finalmente, al ser cuestionado sobre los próximos pugilistas mexicanos que podrían ingresar a esa prestigiosa lista, el analista de ESPN colocó los nombres de algunos boxeadores que podrían figurar.

“ Peleadores como ‘El Divino’ Espinosa o Emanuel ‘Vaquero’ Navarrete, incluso Isaac ‘Pitbull’ Cruz, William Zepeda, Jaime Munguía y Gilberto Ramírez podrían acercarse. Pero, hoy por hoy, sin Canelo, no hay un mexicano que parezca listo para ocupar ese lugar en el corto plazo ”, concluyó.

