Antes de convertirse en uno de los futbolistas mexicanos más populares y dar el salto también a los medios como comentarista, Javier "Chicharito" Hernández ya tenía una historia marcada por el futbol desde sus primeros años de vida.

Una serie de imágenes de su infancia y adolescencia dejan ver cómo el ahora delantero creció rodeado de balones, estadios y una fuerte influencia familiar que lo encaminó a seguir sus sueños.

Desde que era apenas un bebé, Hernández estuvo inmerso en una tradición futbolera. Su padre y su abuelo, ambos vinculados al deporte, fueron clave para acercarlo desde muy temprano a las canchas, sembrando en él una pasión que con el tiempo se volvería su profesión.

Durante su niñez, el balón no era solo un juguete, sino una constante en su día a día. En cada etapa se le veía acompañado de él, como si desde entonces ya fuera parte esencial de su vida. Incluso, en aquellos años en que su padre jugaba con distintos equipos, el pequeño Javier llegó a portar camisetas de clubes como Puebla, reflejo del entorno en el que crecía.

También hubo momentos en los que apoyó a equipos como Monarcas Morelia, siguiendo la trayectoria de su padre y mostrando desde pequeño ese vínculo con el futbol profesional.

Aun así, había algo que tenía claro desde muy joven: su sueño era vestir los colores de las Chivas, el equipo con el que más adelante debutaría.

Ya en la adolescencia, comenzaba a perfilarse como una promesa del ‘Rebaño Sagrado’. Su evolución era evidente, no solo en lo deportivo, sino también en su personalidad dentro y fuera de la cancha, donde ya destacaba por su carácter y determinación.

Las fotografías también muestran su lado más cotidiano: momentos de diversión y etapas en las que experimentaba con su estilo, incluso con looks distintos durante sus inicios en Chivas.

Sin embargo, hay algo que nunca cambió con el paso del tiempo: su sonrisa, la misma que lo ha acompañado desde niño y que hoy es parte de su sello personal.

Así, entre recuerdos familiares, camisetas de distintos equipos y sueños claros desde pequeño, se fue formando la historia de quien hoy es conocido como “Chicharito”.

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MF