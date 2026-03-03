Checo Pérez vuelve a la F1: dónde y cuándo ver el debut de Cadillac en Australia

La Fórmula 1 se prepara para iniciar su Campeonato número 77 con una temporada que marcará un cambio importante en el reglamento técnico. A partir de 2026, las escuderías deberán utilizar unidades de potencia híbridas compuestas en un 50% por energía eléctrica y 50% por combustión interna, una modificación que redefine el desarrollo de los monoplazas.

El calendario contemplará 24 Grandes Premios y la competencia inaugural se disputará del 6 al 8 de marzo en Melbourne, Australia. El Gran Premio de Australia abrirá el campeonato una vez más en el Circuito de Albert Park, trazado que desde 1996 recibe a la categoría y que cuenta con 5 mil 303 kilómetros de longitud y 16 curvas.

La temporada 2026 también presentará una novedad en la parrilla: la llegada de Cadillac Racing Team, que eleva a 11 el número de equipos participantes. La nueva escudería competirá con 22 pilotos en total dentro del campeonato y tendrá como titulares a Sergio Pérez y Valtteri Bottas.

El equipo Cadillac F1 pertenece a General Motors y TWG Motorsports, grupo encabezado por Mark Walter. En el proyecto participa Michael Andretti como asesor estratégico y respaldo técnico.

Para “Checo” Pérez, el inicio en Australia representa un nuevo capítulo. Tras su salida de Red Bull Racing en 2024, el piloto mexicano tomó un año sabático antes de incorporarse a Cadillac. Durante la pretemporada volvió a la pista y registró tiempos competitivos en pruebas realizadas en Barcelona y Abu Dabi.

En la edición más reciente del Gran Premio australiano, los resultados han sido variados. En 2025, el triunfo fue para Lando Norris con McLaren, seguido por Max Verstappen de Red Bull y George Russell de Mercedes-AMG Petronas.

En 2024 ganó Carlos Sainz Jr. con Ferrari, acompañado en el podio por Charles Leclerc y Norris.

En 2023 venció Verstappen, con Lewis Hamilton y Fernando Alonso en segundo y tercer lugar.

En 2022, Leclerc se llevó la victoria, seguido por Sergio Pérez y Russell.

En 2019, Bottas encabezó el podio, con Hamilton y Verstappen detrás.

Debido a la diferencia horaria, la carrera comenzará a las 10:00 PM del sábado 7 de marzo, tiempo del Centro de México, mientras que en Australia será la 1:00 PM del domingo 8. La transmisión estará disponible a través de F1TV mediante suscripción, así como en FOX One y DAZN, según el plan contratado.

Tras las pruebas de pretemporada en Bahréin, el rendimiento real de los equipos bajo el nuevo reglamento todavía es una incógnita. No obstante, nombres como George Russell figuran entre los posibles protagonistas por la experiencia de Mercedes con tecnologías híbridas. También se mantiene la expectativa sobre Verstappen, ahora con alianza con Ford, y sobre Norris, actual campeón defensor.

Después de Australia, el calendario continuará con el Gran Premio de China el 15 de marzo, Japón el 28 de marzo, Bahréin el 12 de abril, Arabia Saudita el 19 de abril y Miami el 3 de mayo. Con 11 escuderías y 22 pilotos en competencia, la temporada 2026 arranca con un escenario renovado y múltiples aspirantes al título.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

BB

