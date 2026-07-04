Checo Pérez usará este casco en honor a los 250 años de la Independencia de Estados Unidos en Silverstone

Cadillac rendirá homenaje al 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos durante el Gran Premio de Gran Bretaña, una celebración que también tendrá como protagonista al mexicano Sergio "Checo" Pérez, quien lucirá un casco con un diseño exclusivo para la cita en el circuito de Silverstone.

La escudería estadounidense confirmó que el tributo no se limitará a la decoración de sus monoplazas . Tanto los pilotos como el personal del equipo utilizarán una imagen especial inspirada en los colores de la bandera de Estados Unidos, en uno de los fines de semana más simbólicos para la organización desde su llegada a la Fórmula 1.

Un casco que une dos identidades

A través de sus redes sociales, Cadillac presentó el diseño que llevará Checo Pérez durante la actividad en Silverstone. El casco incorpora las tradicionales barras y estrellas como elemento principal, aunque mantiene algunos de los rasgos que han distinguido al piloto mexicano a lo largo de su trayectoria.

Entre ellos destaca la presencia de la bandera de México en la parte superior, un detalle que preserva la identidad del tapatío pese a tratarse de una edición conmemorativa dedicada a la celebración estadounidense.

El diseño acompaña la decoración especial que utilizarán los autos del equipo , los cuales dejarán de lado temporalmente su habitual combinación en blanco y negro para adoptar una imagen inspirada en los colores nacionales de Estados Unidos.

Repping the team’s home colors for the holiday.



Check out Checo’s newest lid �� pic.twitter.com/dvSGo8B12O— Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) July 3, 2026

Cadillac refuerza su identidad en la Fórmula 1

Desde su incorporación a la máxima categoría del automovilismo, Cadillac ha apostado por resaltar sus raíces estadounidenses como parte de su estrategia deportiva y de mercadotecnia.

La escudería ha impulsado diversas campañas con referencias a la historia y la cultura de Estados Unidos, incluyendo presentaciones inspiradas en la exploración espacial, anuncios durante el Super Bowl y decoraciones especiales en carreras disputadas dentro del país.

SV