Jalisco tropieza de nuevo y pierde la serie frente a Dorados

Los Charros de Jalisco no lograron encontrar respuestas en el tercer juego ante los Dorados de Chihuahua y cayeron por pizarra de 3-2 en el Estadio Panamericano, resultado con el que la novena norteña aseguró la serie.

La novena albiazul volvió a enfrentar el mismo problema que la ha perseguido en los últimos compromisos, ya que no pudo reponerse de una desventaja tempranera y, por si fuera poco, s u ofensiva fue incapaz de descifrar el pitcheo rival para conectar los batazos oportunos en los momentos clave.

Luis Iván Rodríguez cargó con la derrota tras permitir las tres carreras de la escuadra chihuahuense. Dorados abrió el marcador en la primera entrada cuando Andre Lipcius conectó un sencillo productor que envió al plato a Mark Contreras. Sin embargo, Jalisco respondió de inmediato con un imparable de Jared Walsh que impulsó a Mateo Gil para igualar momentáneamente el encuentro.

Pero la respuesta visitante no tardó en llegar. En el segundo episodio, Oziel Flores conectó un triple productor que devolvió la ventaja a Chihuahua, y poco después Gilberto Vizcarra elevó de sacrificio para que el propio Flores anotara la tercera rayita, la cual terminaría siendo lapidaria.

Reacción inconclusa en el Panamericano

Jalisco intentó reaccionar en el quinto inning cuando Mateo Gil produjo la segunda carrera de los locales con un elevado de sacrificio que le permitió a Irving López llegar a tierra prometida, acercando a los caporales a una sola anotación. No obstante, el bullpen de Dorados cerró la puerta y limitó por completo a la ofensiva jalisciense durante los últimos episodios, evitando cualquier posibilidad de remontada.

Semana complicada y la mira en los Regios

Con este resultado, Charros concluyó una complicada semana con apenas una victoria y acumuló su segunda serie perdida de forma consecutiva. Recordando que, quedó pendiente el encuentro ante Caliente de Durango que fue suspendido por lluvia cuando la novena jalisciense tenía ventaja en la pizarra.

Ahora, los dirigidos por Benjamín Gil buscarán cambiar el rumbo de la temporada cuando reciban a los Sultanes de Monterrey a partir del martes 7 de julio en el Estadio Panamericano a las 19:30 horas, en una serie que representará un nuevo reto para la novena albiazul.

NG