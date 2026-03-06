La jornada de debut para Sergio "Checo" Pérez con la escudería Cadillac resultó más accidentada de lo previsto en el circuito de Albert Park. Tras finalizar en la posición 20 durante la primera sesión, el panorama no mejoró para el piloto tapatío en la segunda práctica libre (FP2) del Gran Premio de Australia, cita inaugural de la temporada 2026.

El monoplaza MAC-26 de Pérez presentó fallas críticas en el sistema hidráulico, lo que provocó que el mexicano quedara varado en plena pista. Ante la imposibilidad de reincorporarse, los oficiales retiraron el auto, dejando al jalisciense sin oportunidad de registrar tiempos competitivos y relegándolo al puesto 22 de la clasificación.

En contraste, el héroe local Oscar Piastri (McLaren) dominó la sesión marcando el mejor crono, seguido de cerca por la renovada dupla de Mercedes conformada por el joven Kimi Antonelli y George Russell. El Top 5 lo completaron los Ferrari de Lewis Hamilton y Charles Leclerc, confirmando la paridad en la parte alta de la parrilla.

La actividad en Melbourne continuará este viernes con la tercera práctica libre (FP3) y la sesión de clasificación, donde Cadillac buscará resolver los problemas de fiabilidad para que "Checo" pueda pelear por una mejor posición de salida en la carrera dominical.

Mejores tiempos de la segunda práctica

1.- Oscar Piastri / McLaren

2.- Kimi Antonelli / Mercedes

3.- George Russell / Mercedes

4.- Lewis Hamilton / Ferrari

5.- Charles Leclerc / Ferrari

6.- Max Verstappen / Red Bull

7.- Lando Norris / McLaren

8.- Arvid Lindblad / RB

9.- Isack Hadjar / Red Bull

10.- Esteban Ocon / Haas