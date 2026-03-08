Checo Pérez protagoniza cruce de palabras con Liam Lawson

La temporada 2026 de la Fórmula 1 comenzó este sábado por la noche con la disputa del Gran Premio de Australia. En ese escenario, el piloto mexicano Sergio Pérez marcó su regreso a la máxima categoría del automovilismo al debutar con el equipo Cadillac, logrando una actuación considerada respetable.

Durante la competencia, uno de los episodios más comentados se produjo en una intensa disputa en pista con el neozelandés Liam Lawson, antiguo compañero suyo en Red Bull Racing. El piloto de RB trató de adelantar al mexicano en varias ocasiones, mientras Pérez defendía su posición y complicaba la maniobra.

Finalmente, Lawson consiguió superarlo. Sin embargo, Pérez reaccionó con humor ante la situación y, en comunicación con su equipo durante la carrera, comentó: “¿Qué le pasa a este tipo?”.

La respuesta del piloto neozelandés no pasó desapercibida. Lawson, quien ocupó el lugar de Pérez en Red Bull tras su salida en 2024, también expresó su molestia por radio: “Este tipo apesta amigo”, lo que generó polémica entre los aficionados y observadores.

El ambiente tenso no surgió únicamente en la carrera. Desde las sesiones de práctica y la clasificación ya se percibía presión entre varios pilotos, en un fin de semana marcado por el debut de nuevos monoplazas y diversos contratiempos en pista.

Las modificaciones en el reglamento también sorprendieron a varios equipos, incluido Cadillac, que tuvo en esta prueba su estreno oficial dentro de la Fórmula 1. A pesar de las expectativas moderadas que rodeaban al equipo, Pérez logró mantenerse competitivo y aprovechar al máximo el rendimiento de su auto para completar la prueba.

Más allá de algunos inconvenientes durante la carrera (entre ellos la inusual pérdida de un espejo en su monoplaza) el hecho de terminar el primer Gran Premio del año representó un resultado positivo para el piloto mexicano en su inicio de temporada con Cadillac.

