La carrera del piloto Sergio "Checo" Pérez es, tal vez, la más conocida entre las y los mexicanos aficionados a la Fórmula 1. El recién llegado a Cadillac ha sabido sumar desde lo profesional para convertirse en la gran figura del automovilismo reconocido a nivel internacional. Sin embargo, los altibajos han sido parte importante en su crecimiento .

Olvidar el breve y tempestivo paso de "Checo" Pérez por McLaren será imposible, sobre todo porque fue la escudería que estuvo a punto de hundir la carrera del piloto, según lo expresó desde una reciente entrevista para "Cracks" con Oso Trava.

McLaren: El parteaguas en la carrera de "Checo" Pérez

"Checo" Pérez recordó su etapa en McLaren como un momento de gran aprendizaje, pero también de mucha frustración. En ese momento, según afirmó, era el piloto más deseado de la parrilla y tenía tres opciones de equipos grandes, entre ellos Ferrari, que no le ofrecía un asiento sino hasta 2014. El piloto admitió que era joven y deseaba con ansias correr lo más pronto posible, por lo que decidió aceptar la oferta de los británicos .

El mexicano detalló que en McLaren, a su llegada, los ingenieros le aseguraron que habían construido el mejor coche de su historia, pero, aseveró, resultó ser el peor año para el equipo. "Checo" señaló que fue frustrante no poder demostrar su velocidad debido a los problemas del auto.

La salida y el riesgo de quedar fuera de la F1

El piloto mencionó que McLaren no renovó su contrato, lo que lo dejó prácticamente sin opciones para la siguiente temporada. En ese momento, declaró, pensó que su posibilidad de ser campeón del mundo se había terminado y que su carrera no volvería a ser la misma, puesto que se sentía como alguien "fichado" en el mundo del automovilismo, alguien a quien se le habrían cerrado todas las puertas .

Durante la entrevista, "Checo" Pérez reconoció que pudo haber sido más profesional, que haber tomado actitudes diferentes para apoyar más a McLaren durante los malos momentos, pero también se mostró vulnerable al referir que era joven e inmaduro.

El mexicano dijo que sin esa experiencia difícil, no sería el piloto que es hoy, ya que, tras quedarse sin su monoplaza en McLaren, se unió a Force India, la escudería en donde, afirmó, tuvo sus mejores años.

