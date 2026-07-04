Las posturas que frenaron el cambio de horario para el México vs Inglaterra

Ayer corrió el rumor de que el partido de octavos de final del Mundial 2026 entre México e Inglaterra en el estadio Azteca cambiaría de horario, de las 18:00 a las 12:00 horas. Sin embargo, aunque la propuesta realmente existió por parte de la FIFA, nunca se hizo oficial y, más tarde, se aclaró que el juego se mantendrá a la hora originalmente programada.

Entre las razones para modificar la hora del encuentro se aducía disminuir la posibilidad de una tormenta eléctrica, como ocurrió en el juego del pasado martes entre México y Ecuador —que tuvo que retrasarse una hora—, así como de inundaciones. Por otra parte, el cambio también hubiera beneficiado enormemente el horario de transmisión en Inglaterra y el resto de Europa, pues el partido hubiera pasado de la 1:00 de la mañana del lunes a las 7:00 de la noche del domingo.

No obstante, las directivas de ambas selecciones expresaron su rechazo a las modificaciones e impidieron que se formalizaran.

"Como una patada en el estómago, ahora hay que cambiar todo. No es que se vaya al garete todo el trabajo —pero casi—, porque te estás tragando seis horas que tenías programadas. No me gusta nada", dijo Aguirre a Radio Fórmula.

Los perjuicios hubieran sido mayores para los ingleses, que tendrían menos tiempo para tratar de adaptarse a la altura de la Ciudad de México y quizá lidiar con el calor.

A los inconvenientes de los jugadores se sumaba toda la logística alrededor del partido: el trabajo del personal encargado de la alimentación, el entrenamiento y el descanso; los vuelos, el hospedaje y otras actividades paralelas ya estructuradas por patrocinadores, diferentes de las televisoras europeas, que podrían haber visto el cambio como una ventaja.

Finalmente, todo quedó en una propuesta y, por esta vez, los argumentos deportivos se sobrepusieron a los comerciales.

La selección inglesa llegó a la Ciudad de México la noche del viernes. EFE/S. Gutiérrez

¿Lloverá en México vs. Inglaterra? Pronóstico del tiempo en CDMX para el domingo 5 de julio

Para el domingo 5 de julio de 2026, la Ciudad de México experimentará un clima contrastante que culminará en una tarde pasada por agua. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la mañana se presentará con un cielo medio nublado y un ambiente fresco, registrando temperaturas mínimas de entre 13 y 15 °C. Sin embargo, durante la tarde el ambiente se tornará templado, alcanzando máximas de 23 a 26 °C, pero acompañado de una fuerte inestabilidad atmosférica. Se pronostican lluvias puntuales fuertes (de 25 a 50 mm), descargas eléctricas, rachas de viento de hasta 40 km/h y una alta probabilidad de caída de granizo.

Condiciones específicas durante el partido (18:00 a 20:00 horas)

19:00 horas (Silbatazo inicial): Al momento de arrancar el juego entre México e Inglaterra, se espera que las precipitaciones ya estén presentes con intensidad moderada a fuerte. La probabilidad de tormentas eléctricas es alta, lo que obligará a los equipos a adaptarse rápidamente a un terreno de juego rápido y resbaladizo bajo una temperatura que rondará los 18 °C.

20:00 horas (Medio tiempo): Durante el descanso, el pronóstico indica que las lluvias continuarán, acompañadas de ráfagas de viento variables que podrían alcanzar los 40 km/h. Existe un riesgo latente de caída de granizo y encharcamientos en las inmediaciones del recinto, por lo que los aficionados deberán tomar precauciones si se encuentran en zonas descubiertas.

21:00 horas (Cierre del encuentro): Para la recta final del partido, la intensidad de la lluvia podría disminuir ligeramente a chubascos, aunque el cielo se mantendrá completamente nublado. El ambiente se sentirá mucho más fresco, con los termómetros descendiendo hacia los 15 °C, cerrando la jornada mundialista bajo un clima húmedo y típicamente capitalino.