Donovan Carrillo brilla en su segunda final olímpica

El tapatío, Donovan Carrillo apareció en una final olímpica de patinaje artístico en ediciones consecutivas y, al ritmo de Elvis Presley, mejoró su actuación de Beijing 2022.

En Milán-Cortina logró 143.50 puntos en el programa libre este viernes y, sumado a su calificación del programa corto del pasado martes, acumuló 219.06 unidades, su mejor puntuación de la temporada y superó las 218.13 que logró hace cuatro años, cuando quedó 22° general, posición que mantuvo en esta edición.

El mexicano entró a la pista con una vestimenta al estilo del Rey del Rock & Roll y toda negra. Su rutina inició con dedicatoria para sus abuelos, quienes le habían pedido que algún día patinara con “My Way”, canción con la que empezó a deslizarse lentamente para apoderarse del escenario, con mucha concentración. Inició con un salchow y un toe loop, ambos cuádruples y casi consecutivos, pero su ejecución no le agradó del todo a los jueces, aunque mejoró con un triple axel y un doble toe loop.

Pero si Donovan le ha sido fiel a algo, al igual que el título de la canción, es a hacerlo a su manera. Arrancó la moto y con el gran y magnético carisma que lo distingue, comenzó la fiesta de rock & roll con algunos pasos como El Rey con “Trouble” para animar, no solo a los mexicanos en las gradas, sino a todos los presentes en la Milano Ice Skating Arena, que respondieron a su entrega con gritos de júbilo.

Ejecutó un triple lutz y triple toe loop, seguido de un triple flip y una vistosa secuencia de dobles axel, mientras de fondo comenzaba a sonar “Jailhouse Rock”, lo que metió aún más al público con aplausos al ritmo de la música.

Su mezcla de Elvis la terminó con “A Little Less Conversation”, con más secuencias de pasos y a pesar de que transmitió más soltura y confianza en la segunda mitad de su actuación -en la que no perdió el control el ningún punto-, los jueces mandaron a revisión varios de sus elementos; cuatro de los últimos siete que mostró fueron examinados al terminar y, en total, no ejecutó dos correctamente.

El zapopano cerró con su característica variación de campana y deslizándose en una rodilla con una gran sonrisa, dio un beso a la pista en su segunda final olímpica consecutiva y mandó más besos al público mexicano a través de la cámara.

“Es algo mágico. Esta experiencia en estos Juegos Olímpicos ha sido muy especial, de inicio a fin he disfrutado de mis rutinas, han sido varios momentos muy especiales en mi carrera como tener a mis padres por primera vez viéndome en unos Juegos Olímpicos, el cariño y apoyo que recibí de la audiencia.

“Hay mucho aprendizaje de esta competencia pero también siento que sirve como un parteaguas en mi carrera porque se ve que hay un resultado después de esos dos años y medio de entrenamiento en Canadá y espero que las condiciones con las que estoy entrenando se logren mantener porque creo que todavía tenemos mucho Donovan para el patinaje artístico y sería un honor seguir representando a mi país”, fueron las palabras del mexicano a medios presentes después de su participación.

Quien hoy es una inspiración para muchos, también añadió el mensaje que mandó desde su salida del programa corto, señalando que los sueños se cumplen y motivó a no dejar de seguirlos, luchar por ellos y alcanzarlos.

En el podio hubo sorpresas, ya que el kazajo y subcampeón mundial, Mikhail Shaidorov se llevó el oro con 291.58 puntos escalando cuatro posiciones respecto al programa corto. Japón logró el 2-3, con Donovan Carrillo brilla en su segunda final olímpica

repitiendo la plata de 2022 y Shun Sato, con 280.06 y 274.90 unidades, respectivamente. El estadounidense, Ilia Malinin no pudo confirmar su etiqueta de gran favorito y un accidentado programa junto a errores técnicos le costaron bajar hasta el octavo lugar con 264.49 puntos.

MF