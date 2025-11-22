Charros repite la dosis y asegura la serie en Guasave

Como si se tratara de un déjà vu, los Charros de Jalisco volvieron a sellar la victoria ante los Algodoneros de Guasave en la recta final del encuentro, tal como ocurrió la noche del viernes. Con un rally de cuatro carreras en la novena entrada, los caporales aseguraron la serie al imponerse 5-1 al conjunto sinaloense en el Kuroda Park.

Los lanzadores fueron los grandes protagonistas de este encuentro. Tanto Luis Iván Rodríguez por parte de Jalisco como Ariel Gracia de Guasave lograron mantener a raya a los bateadores rivales para mantener el cero y brindar un duelo de pitcheo impecable en el inicio del juego.

El “Shocker” se bajó de la lomita después de cinco entradas y dos tercios de labor en los que toleró apenas cuatro imparables, dos pasaportes y un abanicado. Mientras que, Gracia cedió su lugar luego de cuatro rollos en los que no permitió ni un solo imparable, otorgó una base por bola y repartió tres chocolates.

Un encuentro tan cerrado solo pudo cambiar de tónica por una equivocación. Para el octavo rollo, Gerardo Reyes se encargó de lanzar del lado jalisciense y las cosas se complicaron para los visitantes. Con las tres bases ocupadas, Levi Jordan conectó un roletazo que fue interceptado por Christopher Gastelum, este último lanzó la bola a segunda para tratar de ponchar a Drew Avans, pero llegó a salvo, lo que le concedió a José Álvarez tocar el plato para anotar la primera carrera.

Sin embargo, la ventaja para Guasave fue efímera, ya que para el inicio del octavo episodio, Gastelum sacó un sencillo productor para que Jared Serna igualara la pizarra. La respuesta de Jalisco continuó para el cierre del compromiso con una ofensiva encendida que se vio beneficiada por algunos errores de los locales.

Las cuatro anotaciones en el noveno inning fueron lapidarias. El festín de rayitas comenzó con un lanzamiento erróneo por parte del pitcher Jonathan Haab que tenía la intención de ponchar a Michael Wielansky en primera base, no obstante, al no lograr el cometido, Gael Guzmán quedó libre para ir a tierra prometida.

Serna se presentó con un certero batazo que llevó a Wielansky a timbrar a la caja registradora y, posteriormente, un sencillo de Bligh Madris le dio a Julián Ornelas la oportunidad de sumar a la causa. Finalmente, un envío inexacto del catcher Alberto Barriga, permitió que Serna arribara a home y que la victoria se tiñera albiazul.

Con la serie asegurada, los Charros buscarán sacar la escoba a domicilio en el tercer juego contra los Algodoneros, mismo que se disputará este domingo 23 de septiembre a las 18:00 horas en territorio sinaloense.