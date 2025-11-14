Charros pierde con Tomateros y sufre su segunda barrida de la temporada

Los Charros de Jalisco vivieron otra noche amarga y terminaron siendo barridos por segunda ocasión en la temporada 2025-26, luego de caer 9-4 ante los Tomateros de Culiacán en el tercer juego de la serie, disputado en la capital sinaloense. El duelo estuvo marcado por un ambiente tenso y un desfile de batazos, pero nuevamente el pitcheo jalisciense fue incapaz de contener a la ofensiva guinda.

Ambas novenas tuvieron la oportunidad de hacerse presentes en la pizarra desde la primera entrada. En la parte alta, un rodado de Mateo Gil le permitió a Billy Hamilton llegar a tierra prometida. Sin embargo, a la hora de responder en el ataque, Tomateros igualó las acciones con un jonrón solitario de Orlando Martínez.

Para el tercer capítulo, Daniel Castro tuvo la oportunidad de devolverle la ventaja a Jalisco con un sencillo que impulsó a Jared Serna a la caja registradora. Pero la superioridad le duró muy poco a los Charros, ya que la contestación por parte del equipo guinda fue aún más agresiva con un rally de tres anotaciones en el que se destacó otro cuadrangular de Orlando, pero con la diferencia de que, en esta ocasión, Ramón Ríos también iba a bordo.

Con una ofensiva más discreta, Jalisco pudo recortar distancias, luego de que Bligh Madris fuera sorprendido intentando robar segunda base y con la pelota en juego, Michael Wielansky aprovechó para llegar al plato.

Completamente desconcentrados, los Charros enfrentaron una complicada quinta entrada que comenzó cuando Luis Payán golpeó a Ramón Ríos con un lanzamiento, desatando un conato de bronca con golpes entre ambas novenas. Tras calmarse la trifulca, Ríos y Payán fueron expulsados y el pitcher jalisciense dejó la lomita cargando con la derrota.

Al relevo vino Adrián Gusman, quien falló y toleró dos rayitas más. Con la responsabilidad de contener la ofensiva culichi, se subieron al montículo Jonathan López e Isaías Félix, pero tampoco pudieron cumplir su labor y, con otro rally de tres anotaciones, Culiacán puso una diferencia imposible de alcanzar.

En un tímido intento, Julián Ornelas trató de meter a su equipo otra vez al juego bateando un cuadrangular, pero la reacción no fue suficiente ante el bullpen guinda que se comportó a la altura para que la serie se quedara en casa.

Con este resultado, Jalisco acumuló su doceava derrota en la campaña. Sin tiempo de lamentarse, los pupilos de Benjamín Gil afrontarán una nueva serie en casa contra Tucson Baseball Team, la cual iniciará este viernes 14 de noviembre a las 19:30 horas.

