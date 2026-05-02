Joel Embiid y Tyrese Maxey anotaron al menos 30 puntos cada uno para llevar a los 76ers de Filadelfia a la victoria en el Juego 7 contra los Celtics de Boston, sin Jayson Tatum, ganando 109-100 y eliminando a los segundos sembrados de la Conferencia Este, uno de los grandes favoritos para alcanzar las Finales de la NBA. El próximo reto de los Sixers será contra los Knicks de Nueva York.

De las cinco series que se pusieron 3-1 en la primera ronda de estos Playoffs, Filadelfia es el único equipo que ha conseguido la hazaña de remontar, convirtiéndose en el decimocuarto en lograrlo en la historia y el primero desde los Nuggets en 2020. Los Pistons tendrán la oportunidad de hacerlo este domingo.

Embiid, que atravesó varias molestias durante el partido y terminó con dolor en la rodilla, finalizó con 34 puntos y 12 rebotes, en tanto que Maxey contribuyó con 30 unidades y 11 tablas. El novato VJ Edgecombe terminó con 23 puntos y Paul George con 13.

El liderato fue para los visitantes en el TD Garden durante todo el partido , salvo un breve lapso en el que los Celtics tomaron una mínima ventaja por un par de posesiones. Boston trató de remontar una desventaja de 18 puntos y se acercó peligrosamente en los últimos minutos, comandado por Jaylen Brown y Derrick White ante la ausencia de Jayson Tatum, fuera por una lesión en la pantorrilla.

La quinteta verde logró ponerse a una posesión, pero se fue en blanco en varias ofensivas intentando encestar triples, abiertos y forzados, que se les negaron durante todo el juego. Terminaron con 13 de 49 en tiros de tres y 2 de 11 en el último periodo, y sonó la chicharra sin que pudieran tomar la ventaja.

Joe Mazzulla se quedó sin recursos en el peor momento de la temporada, no solo por la baja de uno de sus mejores jugadores, sino porque Brown y White (33 y 26 puntos, respectivamente) fueron los únicos titulares que encestaron con regularidad. Aunque desde la banca Payton Pritchard, Neemias Queta y Sam Hauser terminaron en doble dígito en anotación, no fue suficiente.

SV