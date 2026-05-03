Luego de caer en la ida de los cuartos de final, el director técnico del Atlas, Diego Cocca, hizo un balance del desempeño de su equipo, resaltando tanto la reacción mostrada como el contexto en el que compiten actualmente.

“Hay muchas cosas rescatables. El equipo iba perdiendo 0-2 y no bajó los brazos. Tal vez el empate hubiera sido más justo y nos habría dejado una mejor sensación. Lamentablemente hubo un penal. El equipo se entrega, aunque a veces no alcanza. No tengo duda de que dan el máximo, por eso les decía que estén tranquilos”, señaló.

Con la serie en contra, Cocca dejó claro que el reto es importante, especialmente ante un rival acostumbrado a pelear en instancias finales, aunque confía en la preparación del equipo para la vuelta.

“No nos podemos reprochar nada. Está Cruz Azul enfrente, ellos pelean por campeonatos y nosotros por entrar a la liguilla. Sabemos que es muy difícil: tenemos que ir a ganar y buscar el resultado, son dos goles. Ahora toca descansar y preparar el partido durante la semana para ver cómo lo podemos ganar”, agregó.

El técnico también habló sobre su vínculo con la institución y la posibilidad de continuidad, destacando el compromiso personal que tiene con el proyecto.

“Vine a tratar de ayudar a la institución. Me voy a dormir tranquilo, porque la gente pudo venir a ver una liguilla. Le tengo mucho aprecio a la gente y al club. Ojalá pueda seguir y que haya un proyecto; aún no lo sabemos, dependerá de la otra parte y sus intenciones”, añadió.

Finalmente, se refirió a la jugada que marcó el cierre del encuentro, dejando ver su inconformidad con la decisión arbitral, aunque sin perder de vista el panorama general del equipo.

“El último penal fue muy dudoso. Nos pudimos haber ido con un empate. Lo importante es entender al rival y en dónde estamos: recién estamos construyendo y viviendo la experiencia de estar en liguilla después de tres años y medio. No estoy resignado”, concluyó.

