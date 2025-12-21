Charros de Jalisco confirmó su buena racha en la Temporada 2025-26 de la Liga Mexicana del Pacífico al imponerse 6-5 al Tucson Baseball Team en el Estadio Panamericano, resultado con el que consumó la barrida de la serie, disputada de manera atípica en territorio jalisciense pese a que el conjunto de Arizona figuró como local en los tres compromisos.

Ante una entrada discreta, con poco más de tres mil aficionados presentes en el inmueble de Zapopan, la novena albiazul supo manejar la presión de un duelo cerrado y de constantes emociones para firmar su sexta victoria consecutiva y mantenerse entre los punteros de la segunda vuelta del circuito invernal.

Jalisco tomó la delantera desde temprano gracias a la actuación inspirada de Alejandro Osuna, quien tuvo una noche perfecta con el madero. En la segunda entrada, el outfielder abrió la pizarra con un triple productor y posteriormente cruzó el plato tras un elevado de sacrificio de Cristopher Gastélum, adelantando a los caporales 2-0.

La respuesta de Tucson llegó de inmediato en la parte baja del episodio, cuando aprovechó jugadas de selección y un error defensivo de Charros para fabricar un rally de tres carreras que le permitió darle la vuelta momentánea al marcador. Sin embargo, la reacción jalisciense no se hizo esperar.

En el tercer rollo, Michael Wielansky produjo la carrera del empate con sencillo al jardín derecho y, nuevamente, Osuna fue determinante al conectar imparable impulsor. Un mal tiro del receptor, provocado por la agresividad en las bases del propio Osuna, derivó en una carrera más, colocando el tanteador 5-3 a favor de Charros. El jardinero cerró una actuación impecable al irse de 3-3, con triple, dos carreras producidas, dos anotadas y tres bases robadas, siendo el motor ofensivo del equipo.

El juego volvió a emparejarse en la séptima entrada, cuando Ramón Mendoza conectó un doblete que limpió las bases y puso el 5-5, llevando el encuentro a un cierre de alto voltaje. No obstante, Charros volvió a mostrar carácter en la octava entrada, cuando Mateo Gil elevó de sacrificio para remolcar la carrera que a la postre sería la diferencia definitiva.

En el pitcheo, Adrián Gusman se llevó la victoria en labor de relevo, mientras que Gerardo Reyes bajó el telón en la novena entrada para asegurar su segundo salvamento de la campaña. El abridor Luis Iván Rodríguez cumplió con una salida sólida de cinco entradas, permitiendo dos carreras limpias y manteniendo a Jalisco en control durante la primera mitad del juego.

Con este triunfo, Charros de Jalisco mejoró su récord a 15-9, firmó su segunda barrida consecutiva y confirmó su buen paso rumbo al cierre de la segunda vuelta. Ahora, la escuadra albiazul viajará este lunes 22 de diciembre al Estadio Coloso del Pacífico para iniciar serie frente a los Jaguares de Nayarit.

