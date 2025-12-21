Domingo, 21 de Diciembre 2025

Agenda deportiva de Navidad y Año Nuevo; partidos destacados del 22 de diciembre al 5 de enero

Entre Navidad, Año Nuevo y Reyes, las ligas más importantes del mundo concentran partidos cargados de tradición, historia y espectáculo

Por: Freddy Ramírez

La semana de Navidad marca el punto culminante de este maratón deportivo, con jornadas emblemáticas como el 25 de diciembre, tradicionalmente protagonizado por la NBA y la NFL. AFP/ S. Revere.

Para un amplio sector de la población, las fiestas decembrinas son sinónimo de descanso y celebración; para los amantes del deporte, en cambio, representan el tramo más intenso del calendario. Entre Navidad, Año Nuevo y Reyes, las ligas más importantes del mundo concentran partidos cargados de tradición, historia y espectáculo.

Es una sucesión de días en la que el reloj avanza al ritmo de balones, lanzamientos y anotaciones, y donde la emoción no se detiene, ni siquiera en las fechas más familiares del año.

La semana de Navidad marca el punto culminante de este maratón deportivo, con jornadas emblemáticas como el 25 de diciembre, tradicionalmente protagonizado por la NBA, la NFL y la actividad de los Charros de Jalisco.

La intensidad se mantiene con el Boxing Day de la Premier League y alcanza su punto máximo en el cierre del año y el inicio de enero, con los tazones del futbol americano colegial y el arranque de la postemporada de la LMP.

A ello se suman la Copa Centenario de la Universidad de Guadalajara y el Winter Classic de la NHL, antes de que los festejos de Reyes pongan el broche final con la decisiva Semana 18 de la NFL y el clímax de la primera ronda de los playoffs del beisbol mexicano.

Ante este panorama, en EL INFORMADOR te presentamos los eventos deportivos destacados del 22 de diciembre al 5 de enero.

22 de diciembre

NFL

  • Colts vs. 49ers – 19:15 horas

Supercopa de Italia

  • Napoli vs. Bologna – 13:00 horas

NBA

  • Thunder vs. Grizzlies – 20:30 horas

23 de diciembre

EFL Cup

  • Arsenal vs. Crystal Palace – 14:00 horas

NBA

  • Timberwolves vs. Knicks – 19:00 horas
  • Spurs vs. Thunder – 19:30 horas
  • Suns vs. Lakers – 20:00 horas

NHL

  • Golden Knights vs. Sharks – 21:00 horas

25 de diciembre

NBA

  • Knicks vs. Cavaliers – 11:00 horas
  • Thunder vs. Spurs – 13:30 horas
  • Warriors vs. Mavericks – 16:00 horas
  • Lakers vs. Rockets – 19:00 horas
  • Nuggets vs. Timberwolves – 21:30 horas

NFL

  • Washington vs. Dallas – 12:00 horas
  • Minnesota vs. Detroit – 15:30 horas
  • Chiefs vs. Broncos – 19:15 horas

LMP

  • Charros de Jalisco juegan en casa, tradición tapatía del 25 de diciembre
  • Algodoneros de Guasave vs. Charros de Jalisco – 17:00 horas

26 de diciembre

Pro League

  • Genk vs. Brugge – 6:30 horas

Premier League (Boxing Day)

  • Manchester United vs. Newcastle – 14:00 horas

NBA

  • Celtics vs. Pacers – 17:30 horas
  • Orlando Magic vs. Hornets – 18:00 horas

27 de diciembre

Premier League

  • Nottingham Forest vs. Manchester City – 6:30 horas
  • Arsenal vs. Brighton – 9:00 horas
  • Liverpool vs. Wolverhampton – 9:00 horas
  • Chelsea vs. Aston Villa – 11:30 horas

NFL

  • Chargers vs. Texans – 15:30 horas
  • Packers vs. Ravens – 19:00 horas

28 de diciembre

Premier League

  • Crystal Palace vs. Tottenham – 10:30 horas

Amistoso de pretemporada

  • Irapuato vs. Chivas – 17:00 horas

NFL – Semana 17

  • Panthers vs. Seahawks – 12:00 horas
  • Bills vs. Eagles – 15:25 horas
  • Chiefs vs. Broncos – 19:15 horas
  • 49ers vs. Bears – 19:20 horas

29 de diciembre

NBA

  • Cavaliers vs. Spurs – 18:00 horas
  • Heat vs. Nuggets – 18:30 horas
  • Mavericks vs. Blazers – 21:00 horas

NFL

  • Falcons vs. Rams – 19:15 horas

30 de diciembre

Premier League

  • Manchester United vs. Wolverhampton – 14:15 horas
  • Arsenal vs. Aston Villa – 14:15 horas

31 de diciembre

NCAA

  • Cotton Bowl – 18:30 horas

1 de enero

NCAA

  • Orange Bowl – 11:00 horas
  • Rose Bowl – 15:00 horas
  • Sugar Bowl – 18:00 horas

LMP

  • Arranque de los playoffs

2 de enero

NHL

  • Winter Classic: Florida Panthers vs. New York Rangers – 19:00 horas

3 de enero

Premiership de Escocia

  • Celtic vs. Rangers – 6:30 horas

LaLiga

  • Espanyol vs. Barcelona – 14:00 horas

Copa Pacífica | Estadio Jalisco (cuadrangular de pretemporada)

  • Monterrey vs. Leones Negros – 18:00 horas
  • Atlas vs. Chivas – 20:45 horas

4 de enero

NFL – Semana 18

  • Steelers vs. Steelers – 12:00 horas
  • 49ers vs. Seahawks – 12:00 horas
  • Vikings vs. Packers – 12:00 horas
  • Bills vs. Jets – 12:00 horas
  • Patriots vs. Dolphins – 12:00 horas

LaLiga

  • Real Madrid vs. Betis – 9:15 horas

Premier League

  • Manchester City vs. Chelsea – 11:30 horas

Final Copa Pacífica | Estadio Jalisco

  • Partido por el tercer lugar – 16:00 horas
  • Gran Final – 18:30 horas

5 de enero

LMP

  • Juegos de la primera ronda; eliminación directa

NBA

  • Knicks vs. Pistons – 17:00 horas
  • Nuggets vs. 76ers – 18:30 horas
  • Warriors vs. Clippers – 20:00 horas

