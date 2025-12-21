Para un amplio sector de la población, las fiestas decembrinas son sinónimo de descanso y celebración; para los amantes del deporte, en cambio, representan el tramo más intenso del calendario. Entre Navidad, Año Nuevo y Reyes, las ligas más importantes del mundo concentran partidos cargados de tradición, historia y espectáculo.Es una sucesión de días en la que el reloj avanza al ritmo de balones, lanzamientos y anotaciones, y donde la emoción no se detiene, ni siquiera en las fechas más familiares del año.La semana de Navidad marca el punto culminante de este maratón deportivo, con jornadas emblemáticas como el 25 de diciembre, tradicionalmente protagonizado por la NBA, la NFL y la actividad de los Charros de Jalisco.La intensidad se mantiene con el Boxing Day de la Premier League y alcanza su punto máximo en el cierre del año y el inicio de enero, con los tazones del futbol americano colegial y el arranque de la postemporada de la LMP.A ello se suman la Copa Centenario de la Universidad de Guadalajara y el Winter Classic de la NHL, antes de que los festejos de Reyes pongan el broche final con la decisiva Semana 18 de la NFL y el clímax de la primera ronda de los playoffs del beisbol mexicano.Ante este panorama, en EL INFORMADOR te presentamos los eventos deportivos destacados del 22 de diciembre al 5 de enero.NFLSupercopa de ItaliaNBAEFL CupNBANHLNBANFLLMPPro LeaguePremier League (Boxing Day)NBAPremier LeagueNFLPremier LeagueAmistoso de pretemporadaNFL – Semana 17NBANFLPremier LeagueNCAANCAALMPNHLPremiership de EscociaLaLigaCopa Pacífica | Estadio Jalisco (cuadrangular de pretemporada)NFL – Semana 18LaLigaPremier LeagueFinal Copa Pacífica | Estadio JaliscoLMPNBASV