Para un amplio sector de la población, las fiestas decembrinas son sinónimo de descanso y celebración; para los amantes del deporte, en cambio, representan el tramo más intenso del calendario. Entre Navidad, Año Nuevo y Reyes, las ligas más importantes del mundo concentran partidos cargados de tradición, historia y espectáculo.

Es una sucesión de días en la que el reloj avanza al ritmo de balones, lanzamientos y anotaciones, y donde la emoción no se detiene, ni siquiera en las fechas más familiares del año.

La semana de Navidad marca el punto culminante de este maratón deportivo, con jornadas emblemáticas como el 25 de diciembre, tradicionalmente protagonizado por la NBA, la NFL y la actividad de los Charros de Jalisco.

La intensidad se mantiene con el Boxing Day de la Premier League y alcanza su punto máximo en el cierre del año y el inicio de enero, con los tazones del futbol americano colegial y el arranque de la postemporada de la LMP.

A ello se suman la Copa Centenario de la Universidad de Guadalajara y el Winter Classic de la NHL, antes de que los festejos de Reyes pongan el broche final con la decisiva Semana 18 de la NFL y el clímax de la primera ronda de los playoffs del beisbol mexicano.

Ante este panorama, en EL INFORMADOR te presentamos los eventos deportivos destacados del 22 de diciembre al 5 de enero.

22 de diciembre

NFL

Colts vs. 49ers – 19:15 horas

Supercopa de Italia

Napoli vs. Bologna – 13:00 horas

NBA

Thunder vs. Grizzlies – 20:30 horas

23 de diciembre

EFL Cup

Arsenal vs. Crystal Palace – 14:00 horas

NBA

Timberwolves vs. Knicks – 19:00 horas

Spurs vs. Thunder – 19:30 horas

Suns vs. Lakers – 20:00 horas

NHL

Golden Knights vs. Sharks – 21:00 horas

25 de diciembre

NBA

Knicks vs. Cavaliers – 11:00 horas

Thunder vs. Spurs – 13:30 horas

Warriors vs. Mavericks – 16:00 horas

Lakers vs. Rockets – 19:00 horas

Nuggets vs. Timberwolves – 21:30 horas

NFL

Washington vs. Dallas – 12:00 horas

Minnesota vs. Detroit – 15:30 horas

Chiefs vs. Broncos – 19:15 horas

LMP

Charros de Jalisco juegan en casa, tradición tapatía del 25 de diciembre

Algodoneros de Guasave vs. Charros de Jalisco – 17:00 horas

26 de diciembre

Pro League

Genk vs. Brugge – 6:30 horas

Premier League (Boxing Day)

Manchester United vs. Newcastle – 14:00 horas

NBA

Celtics vs. Pacers – 17:30 horas

Orlando Magic vs. Hornets – 18:00 horas

27 de diciembre

Premier League

Nottingham Forest vs. Manchester City – 6:30 horas

Arsenal vs. Brighton – 9:00 horas

Liverpool vs. Wolverhampton – 9:00 horas

Chelsea vs. Aston Villa – 11:30 horas

NFL

Chargers vs. Texans – 15:30 horas

Packers vs. Ravens – 19:00 horas

28 de diciembre

Premier League

Crystal Palace vs. Tottenham – 10:30 horas

Amistoso de pretemporada

Irapuato vs. Chivas – 17:00 horas

NFL – Semana 17

Panthers vs. Seahawks – 12:00 horas

Bills vs. Eagles – 15:25 horas

Chiefs vs. Broncos – 19:15 horas

49ers vs. Bears – 19:20 horas

29 de diciembre

NBA

Cavaliers vs. Spurs – 18:00 horas

Heat vs. Nuggets – 18:30 horas

Mavericks vs. Blazers – 21:00 horas

NFL

Falcons vs. Rams – 19:15 horas

30 de diciembre

Premier League

Manchester United vs. Wolverhampton – 14:15 horas

Arsenal vs. Aston Villa – 14:15 horas

31 de diciembre

NCAA

Cotton Bowl – 18:30 horas

1 de enero

NCAA

Orange Bowl – 11:00 horas

Rose Bowl – 15:00 horas

Sugar Bowl – 18:00 horas

LMP

Arranque de los playoffs

2 de enero

NHL

Winter Classic: Florida Panthers vs. New York Rangers – 19:00 horas

3 de enero

Premiership de Escocia

Celtic vs. Rangers – 6:30 horas

LaLiga

Espanyol vs. Barcelona – 14:00 horas

Copa Pacífica | Estadio Jalisco (cuadrangular de pretemporada)

Monterrey vs. Leones Negros – 18:00 horas

Atlas vs. Chivas – 20:45 horas

4 de enero

NFL – Semana 18

Steelers vs. Steelers – 12:00 horas

49ers vs. Seahawks – 12:00 horas

Vikings vs. Packers – 12:00 horas

Bills vs. Jets – 12:00 horas

Patriots vs. Dolphins – 12:00 horas

LaLiga

Real Madrid vs. Betis – 9:15 horas

Premier League

Manchester City vs. Chelsea – 11:30 horas

Final Copa Pacífica | Estadio Jalisco

Partido por el tercer lugar – 16:00 horas

Gran Final – 18:30 horas

5 de enero

LMP

Juegos de la primera ronda; eliminación directa

NBA

Knicks vs. Pistons – 17:00 horas

Nuggets vs. 76ers – 18:30 horas

Warriors vs. Clippers – 20:00 horas

