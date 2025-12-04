Los Charros de Jalisco amarraron la serie frente a los Venados de Mazatlán luego de imponerse 9-11 en el segundo juego, disputado en el Estadio Panamericano, el cual se caracterizó por ser un auténtico festival de batazos que mantuvo a la afición al filo del asiento de principio a fin.

Desde la primera hasta la octava entrada no hubo un solo episodio en blanco, ya que en cada inning se timbró al menos una carrera. El duelo terminó dejando cifras de auténtico espectáculo: 31 imparables, 21 carreras y tres cuadrangulares que reflejaron la intensidad vivida sobre el diamante.

Los caporales tomaron la ventaja desde los primeros episodios, aunque Mazatlán jamás dejó de presionar y se mantuvo siempre a la caza en la pizarra. El constante intercambio de golpes provocó que ni Alemao Hernández ni Nolan Kingham, los abridores de ambos conjuntos, pudieran colgarse la decisión, pues los dos se bajaron de la lomita sin ver reflejado su trabajo en el triunfo o la derrota.

La victoria terminó por definirse en el relevo gracias a la labor en el octavo episodio de Miguel Aguilar, quien se mostró intratable al no permitir ni carrera ni imparable de los Venados en un tercio de trabajo para frenar cualquier intento de reacción. Posteriormente, Trevor Clifton se encargó de cerrar la cortina al repartir los últimos tres outs en el noveno capítulo y acreditarse la salvada.

En la parte de la ofensiva, Jared Serna y Julián Ornelas se lucieron con el madero, ya que en cuatro turnos lograron remolcar dos carreras cada uno. Mientras que, Michael Wielansky también tuvo una actuación determinante al llegar tres veces al plato, conectar dos imparables y producir una anotación.

Aunque los Charros se quedaron con el triunfo, atravesaron varios momentos de auténtico agobio, especialmente entre la sexta y la octava entrada, lapso en el que los mazatlecos lograron abrir cada rollo de forma consecutiva con cuadrangular, gracias a los batazos de Juan Kirk, Edwin Espinal y Leo Germán.

No obstante, los caporales dieron muestra de resiliencia y todo se definió en la parte baja del penúltimo capítulo con Francisco Córdoba bateando un doble productor para que Mateo Gil llegara a tierra prometida y con Christopher Gastelum robándose el home.

Con este resultado, Charros aseguró la serie y se posicionó a un juego de conseguir la barrida. El tercer compromiso ante los Venados se llevará a cabo este jueves 4 de diciembre a las 19:30 horas en el Panamericano.

CT