El mediocampista Arturo “Ponchito” González fue sometido a una cirugía de meniscos en la rodilla este martes 11 de noviembre. La intervención se programó justo después de la eliminación del Atlas del Apertura 2025, aprovechando el periodo de descanso para tratar la dolencia y evitar una baja durante la competencia.

El tiempo de recuperación estimado es de cuatro a seis semanas. Esta ventana implica que González no se perderá la pretemporada completa, sino que su rehabilitación coincidirá con las vacaciones del equipo y el inicio de la fase de preparación de cara al Clausura 2026. Es decir, aunque evitará la parte más intensa de los trabajos de acondicionamiento físico, sí verá retrasado su regreso a la cancha en comparación con el resto de la plantilla.

Esta situación llega en un momento delicado para el jugador, cuyo historial en Atlas ha estado marcado por la falta de continuidad. Durante la gestión de Diego Cocca, González fue prácticamente “borrado” de las alineaciones, sin lograr afianzarse en el mediocampo que llevó al equipo al bicampeonato.

La esperanza es que esta cirugía resuelva el problema de raíz, permitiéndole a “Ponchito” recuperar la estabilidad y el ritmo necesarios para, por fin, alcanzar la regularidad que se le ha negado. Aunque su reincorporación al entrenamiento grupal se dará ya avanzada la pretemporada, el objetivo es que esté disponible y en plena forma para las primeras jornadas del Clausura 2026.

SV