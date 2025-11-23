Noche histórica en la frontera. En un duelo cerrado, ríspido y lleno de intensidad, Juárez venció 2-1 a Pachuca y obtuvo el último boleto a la liguilla del Apertura 2025. Con las anotaciones de Madson y José Luis Rodríguez, los Bravos firmaron la primera clasificación a la fiesta grande en toda su historia.

El estadio vibró desde temprano en Ciudad Juárez y terminó por estallar cuando se abrió el marcador. Tras un centro milimétrico de Rodríguez, el brasileño Madson se elevó dentro del área y conectó una espectacular tijera, un remate tan violento como preciso que se clavó en las redes y desató la locura en las tribunas. El 1-0 llegó envuelto en magia y la afición fronteriza lo celebró como un sueño largamente esperado.

Lejos de conformarse, Juárez mantuvo la presión y encontró el premio una vez más. Ahora el protagonista fue el propio José Luis Rodríguez, quien aprovechó un balón suelto en el área para definir de zurda, cruzado y raso, poniendo el 2-0 que parecía encaminar el partido.

Pachuca, obligado por las circunstancias, reaccionó con fuerza. Jhonder Cádiz tomó el balón fuera del área y sacó un derechazo seco y rasante que se coló pegado al poste izquierdo para el 2-1, un gol que revitalizó a los Tuzos antes del descanso.

En la parte complementaria, Pachuca mostró su mejor versión, dominó las acciones y se acercó con peligro al arco rival. Cuando el empate parecía cuestión de tiempo, llegó una expulsión que cambió el desarrollo del encuentro. En un saque de manos, Óscar Estupiñán intentó arrebatarle el balón a Brian García, quien respondió impactando el esférico en el rostro del delantero. Tras revisar la acción en el VAR, el árbitro determinó la expulsión para el jugador hidalguense.

El tiempo comenzó a jugar a favor de Juárez. Con el hombre de más, los Bravos administraron el partido y, conforme avanzaban los minutos, se apropiaron del balón al grado de provocar oleadas de “¡Olé, olé!” desde las gradas.

La tensión volvió a aparecer en la recta final. Juárez marcó un gol que fue posteriormente anulado por el VAR, y antes de la reanudación se desató una gresca que terminó con tres expulsados: Víctor Guzmán por Pachuca, y Jairo Torres junto a Rodolfo Pizarro por parte de los Bravos.

Tras un cierre agónico, lleno de nervios y dramatismo, Bravos de Juárez logró sellar su histórico pase a la liguilla por primera vez, además de conquistar su primer triunfo en un Play-In después de tres intentos fallidos. Ahora el cuadro fronterizo se medirá ante Toluca en la siguiente fase, con la ilusión intacta en la búsqueda de convertirse en el caballo negro de la fiesta grande del futbol mexicano.

SV