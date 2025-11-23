Tras la disputa del último partido del Play-In entre Bravos de Juárez y Pachuca, los duelos de los Cuartos de Final de la Liga MX quedaron completamente definidos rumbo a la Liguilla del Apertura 2025.

El triunfo de Juárez, después de un duelo intenso y dramático frente a los Tuzos, convirtió al equipo fronterizo en el último invitado a la fiesta grande del futbol mexicano. Con ese boleto asegurado, ya se conocen los ocho clubes que competirán por el título, y en EL INFORMADOR te presentamos cómo quedaron conformados los cruces.

Como establece el formato vigente, los primeros seis lugares de la Tabla General avanzan de forma directa a los Cuartos de Final. Los dos lugares restantes se obtienen mediante el Play-In. Los ocho clasificados son: Toluca, Tigres, Cruz Azul, América, Monterrey, Guadalajara, Xolos de Tijuana y Juárez.

Tras la caída de Pachuca ante los Bravos, la serie entre Toluca y Juárez será la primera en entrar en acción. El duelo de ida se disputará en el Estadio Olímpico Benito Juárez, mientras que la vuelta se jugará en el Estadio Nemesio Diez, donde los Diablos buscarán imponer su jerarquía.

Otro enfrentamiento atractivo será el de Tigres contra Xolos, una serie que arrancará en el difícil Estadio Caliente y concluirá en el Estadio Universitario. En paralelo, Cruz Azul y Chivas protagonizarán uno de los duelos más tradicionales del futbol mexicano. La ida se jugará en el Estadio Akron y la definición tendrá lugar en el Estadio Olímpico Universitario.

Para cerrar, América y Monterrey se medirán en una de las series más esperadas de esta instancia. La ida será en el Estadio BBVA y la vuelta en el Estadio Ciudad de los Deportes.

La Liguilla de la Liga MX arrancará este miércoles 26 de noviembre, mientras que los partidos de vuelta están contemplados para disputarse el sábado 29 y domingo 30 de noviembre, a la espera de la confirmación oficial de fechas y horarios este lunes.

