Charros, ante su mayor prueba: los retos frente a Tomateros en la final de la LMP

La mesa está puesta para una final de alto voltaje en la Liga Mexicana del Pacífico . Charros de Jalisco y Tomateros de Culiacán se medirán en la serie que definirá al campeón de la temporada 2025-26, siendo el segundo encuentro de manera consecutiva en esta instancia y el cuarto en la última década, un dato que subraya el dominio reciente de ambas organizaciones.

Para Charros, el desafío es mayúsculo. Enfrente tendrán a un equipo de Tomateros que ha demostrado ser el más completo de la postemporada, con un equilibrio casi perfecto entre ofensiva y defensiva. Culiacán no solo produce carreras, también sabe evitarlas, un contraste marcado con Jalisco, que llega como la mejor ofensiva de los playoffs, pero también como una de las defensivas más vulnerables.

Los contrastes albiazules

Las cifras lo confirman. Charros presume el mejor porcentaje de bateo de la postemporada con .286, además de ser la ofensiva con más carreras anotadas (63) . A nivel individual, Julián Ornelas lidera a todos los jugadores en carreras impulsadas con 9, convirtiéndose en una de las principales armas jalisciences.

Sin embargo, el gran problema ha estado del otro lado del diamante: Jalisco volvió a ser el equipo con más carreras permitidas en playoffs, una tendencia que ya había mostrado durante la temporada regular.

Tomateros, en cambio, llega con argumentos sólidos en todos los frentes. Joey Meneses se ha convertido en el hombre más peligroso de la postemporada al liderar el porcentaje de bateo con un impresionante .447, es el jugador con más carreras anotadas (10) y ocupa el tercer puesto en remolcadas con 8. Su presencia en el corazón del lineup obliga a Charros a ejecutar con precisión cada lanzamiento.

A esto se suma el dominio de Culiacán desde el montículo. Manny Barreda encabeza a todos los pitchers en victorias con marca de 3-0 en tres aperturas, y el cuerpo de lanzadores de Tomateros presume el mejor promedio de carreras limpias permitidas de los playoffs con 2.69.

Esto significa que, para que Charros aspire al campeonato, su ofensiva no solo deberá ser potente, sino sumamente oportuna, capaz de capitalizar cada corredor en base ante un pitcheo que concede muy poco.

Así, el principal reto para Jalisco será encontrar el balance que no ha tenido en toda la postemporada . Mantener su explosividad ofensiva sin que su defensiva y su pitcheo comprometan los partidos. Si los Charros no logran reducir las carreras en contra, el equilibrio de Tomateros podría inclinar la balanza.

La final promete intensidad, estrellas y contrastes claros: la mejor ofensiva contra el equipo más completo. En ese choque de estilos se definirá al campeón de la LMP 2025-26.

Principales amenazas de Culicán en playoffs

Joey Meneses

.447 de porcentaje de bateo

10 carreras anotadas

8 carreras remolcadas

17 hits conectados

Manny Barreda

3 victorias en 3 aperturas

0.53 de promedio de carreras limpias

11 chocolates

11 hits permitidos

1 carrera tolerada

6 pasaportes

SV