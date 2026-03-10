Champions League presenta enfrentamientos de alto voltaje este miércoles

El Real Madrid parchado recibe al Manchester City

El Real Madrid y el Manchester City vuelven a coincidir en la Champions League, un cruce que se ha convertido en un mini clásico de años recientes en el futbol europeo, en el que las emociones siempre han dejado a los aficionados al borde del asiento.

Desde 2020, estos clubes se han visto las caras en la competencia cada año , excepto en 2021 y en total, han chocado en 15 ocasiones, todas del 2012 a la fecha y no podría haber más paridad en la marca, con cinco triunfos para cada uno y cinco empates, aunque de seis batallas en fase de eliminación, cuatro se han pintado de blanco.

Esta temporada ya se enfrentaron en la fase de liga y el resultado fue un triunfo inglés por 2-1 en Chamartín que resultó clave para que los Citizens terminaran con un el octavo lugar y el boleto directo, al sumar un punto más que el Madrid en la tabla.

Para esta ocasión, Álvaro Arbeloa sigue con una plantilla reducida por las lesiones que no han dejado en paz al equipo en las últimas semanas. Kylian Mbappé no se ha recuperado de la rodilla y verá el partido en las gradas. Jude Bellingham, David Alaba, Eder Militao, Dani Ceballos y Álvaro Carreras están lesionados, además de Rodrygo, operado del ligamento cruzado anterior, completando la lista de siete bajas para este cotejo.

Aún así, el ex jugador y ahora técnico merengue, que aún no dirigía al equipo en el último partido ante el City, destacó que aunque será un partido complicado, su bando siempre será el favorito.

“Si dije que el Madrid siempre es favorito eso es lo que pienso, somos el Real Madrid y no nos sentimos nunca menos que nadie, da igual la circunstancias, da igual quien tengamos enfrente, creo que somos el Real Madrid, no nos debemos sentir inferiores a nadie”, dijo Arbeloa este martes.

Al club ibérico solo le queda esta competencia junto con La Liga, en la que vienen de rescatar tres puntos en Vigo de último minuto, pero habían perdido las dos jornadas previas, alejándose un poco de la cima.

Los de Pep Guardiola siguen peleando una batalla en cuatro frentes esta temporada. Aunque en la Premier están a siete puntos del Arsenal, en unos días enfrentan a los Gunners en la Final de la Copa de la Liga y de inmediato tienen los Cuartos de Final de FA Cup contra el Liverpool, por lo que el desafío de los Citizens es tanto físico como mental, para mantener el ritmo en todas las competencias.

Once partidos han pasado desde la última derrota del Manchester City , cortesía del Bodo/Glimt que dio la sorpresa en la fase de liga; desde ahí, han sido nueve triunfos y solo dos empates para el conjunto británico, ahora tratarán de alargar esa racha con el primer paso para avanzar, de visita en el Santiago Bernabéu.

PSG, a defender la corona ante el Chelsea

El Paris Saint-Germain recibe al Chelsea en el Parque de los Príncipes para una reedición de la Final del Mundial de Clubes del verano pasado, que promete espectáculo y que será el segundo cruce de matar o morir para los vigentes campeones de Europa, que no han sido caracterizados esta temporada por la regularidad.

La última vez que se enfrentaron en Champions League fue hace diez años, precisamente en la misma fase de Octavos de Final, de la que los Rouge et Bleu salieron airosos.

Esta temporada, los dirigidos por Luis Enrique sobrevivieron a los playoffs contra el Mónaco, que les sacó varios sustos en ambos partidos de la llave y los parisinos se impusieron solo por un gol en el global. No obstante, los del Principado fueron sus últimos rivales en el campeonato local y les sacaron los tres puntos en la capital de Francia, sembrando dudas en un equipo que ha perdido dos de sus últimos cuatro en Ligue 1.

Aún así, para el PSG enfrentar un club inglés le da un toque especial , ya que la campaña pasada pasaron por encima del Liverpool, Aston Villa y Arsenal para llegar al duelo por el título y conquistar eventualmente su primer “orejona”.

Los Blues de Liam Rosenior llegan con una racha más positiva. No solo por eliminar de la FA Cup por goleada a un Wrexham claramente inferior, sino que han perdido solo tres de los últimos 15 partidos, curiosamente las tres veces contra el Arsenal, el resto son diez victorias y dos empates.

Rosenior aún debe confirmar quién estará en el arco, entre Robert Sánchez y Filip Jörgensen; también conocer la posición exacta de Reese James en el costado derecho para este encuentro y Enzo Fernández, además de Moisés Caicedo y Cole Palmer están frescos y disponibles, caso contrario a Estevao y Jaimie Gittens, que están en recuperación.

Arsenal favorito ante el Leverkusen

En el Arsenal sueñan con romper la sequía de títulos y este año los líderes de la Premier pueden tener esa oportunidad, no solo en el campeonato local, sino en el continental.

El equipo de Mikel Arteta llega como amplio favorito en el papel al encuentro frente al Bayer Leverkusen en BayArena, que suele ser un ambiente hostil para los visitantes. Terminaron en primer lugar en la fase de liga con paso perfecto, ocho victorias en ocho partidos, con 23 goles a favor y solo cuatro en contra, con triunfos importantes sobre el Bayern Múnich, Atlético de Madrid e Inter.

Eso no los hace infalibles y si quieren ser de los mejores ocho del torneo por tercer año al hilo, tendrán que aprender de sus compatriotas, el Liverpool, que finalizó en la primera posición la temporada pasada, pero dijo adiós en la primer eliminatoria que disputaron.

"Esto es fútbol, y hay que demostrar su valía constantemente. La Champions League se decide ese mismo día, cuando los momentos decisivos marcan la diferencia. En la segunda mitad de la campaña no hay margen para el error", comentó el técnico de los Gunners en la previa.

Las aspirinas dirigidas por el danés, Kasper Hjulmand querían “un gran reto” después de eliminar al Olympiacos en la reclasificación de la UCL… y vaya que el sorteo les concedió el deseo. Ahora tendrán que sacar la casta y hacer 180 minutos perfectos si quieren romper la sequía de seis Octavos de Final sin gloria.

"El Arsenal es, obviamente, el gran favorito y quizá el mejor equipo de Europa en estos momentos, pero ya hemos jugado muy bien contra grandes equipos anteriormente. Es fútbol. Todo es posible. Estamos entre los 16 mejores y tenemos que disfrutar de esta situación y de estos grandes partidos. Lo disfrutaremos con nuestros aficionados", dijo Hjulmand.

El único antecedente entre ambos clubes en esta competencia nos lleva hasta la fase de grupos de la temporada 2001-2002 , en los que empataron un partido y Arsenal ganó otro.

Bodo/Glimt quiere dar otra campanada

Bodo/Glimt, el pequeño equipo noruego que ha escrito un cuento de hadas en esta temporada de Champions League, quiere escribir un capítulo más de esa historia en los Octavos de Final contra el Sporting de Lisboa.

El conjunto nórdico ni siquiera ha comenzado su liga por cuestiones climáticas -arranca el 14 de marzo- y aún así derrotó en dos ocasiones al Inter hace un par de semanas para clasificar, además de que han sumado victorias gigantescas ante el Manchester City y Atlético de Madrid en la fase de liga y la semana pasada avanzaron a Cuartos de Final en la Copa de Noruega. El Bodo ya sabe lo que es enfrentar equipos lusitanos en competencias europeas. La temporada pasada en la Europa League derrotaron al Porto y al Braga en la fase de grupos.

En su primera aparición en la máxima competencia de equipos en Europa, querrán emular algo similar a lo que han logrado en las divisiones menores. En la mencionada temporada de Europa League alcanzaron Semifinales y en Conference League estuvieron en Cuartos de Final en la 2021-2022.

El Sporting de Lisboa no puede dejar que les gane el frío -en Bodo esperan unos 5° centígrados durante el partido- si quieren terminar con la sequía de 43 años sin pasar de Octavos de Final en UCL.

El colombiano, Luis Suárez es el máximo referente al ataque de los Leones, fue elegido como el delantero del mes de febrero en la liga portuguesa, repitiendo el reconocimiento de enero y será clave para la eliminatoria, pero ahora está en un momento de incertidumbre por sobrecarga física.

Mientras, el técnico del Sporting, Rui Borges, destacó el nivel de sus rivales vikingos sin subestimar la capacidad que han demostrado en estos meses para trascender y jugar en el papel de David contra Goliath.

"Para mí no es en absoluto sorprendente. La temporada pasada llegaron a las semifinales de la Europa League y esta temporada ya han derrotado a algunos grandes equipos. Somos dos equipos con una enorme ambición, un poco diferentes en cuanto a planteamiento. Dos equipos decididos a hacer historia", declaró el entrenador portugués.

SV