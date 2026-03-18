Rodrigo Martínez, aficionado del Guadalajara, aseguró que ve a Chivas regresando al liderato esta noche ante León. Además, destacó que el buen momento de Armando “Hormiga” González ha sido clave en el rendimiento del equipo , junto con la solidez que ha mostrado en todas sus líneas.

“Sí los veo como líderes; el equipo va muy bien, lleva un paso excelente y anímicamente también se le ve fuerte. La ‘Hormiga’ está haciendo muchos goles y eso es importante, porque el equipo cada vez se ve más sólido, así que sí lo veo con posibilidades de mantenerse en el liderato”, señaló.

Para el seguidor rojiblanco, el Rebaño Sagrado enfrentará rivales complicados en sus próximos compromisos; sin embargo, confía en que el equipo mantenga el invicto en esa racha, al prever un empate ante Monterrey y triunfos frente a Pumas y Tigres.

“Vienen rivales complicados como Rayados, Pumas y Tigres. Yo creo que contra Monterrey va a ser un empate, porque es un rival muy complicado y, generalmente, se le dificulta al Guadalajara. Pero los otros dos partidos sí los pueden ganar, así que veo posible que sumen buenos puntos”, agregó.

Asimismo, Martínez destacó que la principal virtud del equipo es su dinámica dentro del campo e incluso comparó su funcionamiento con el de las Chivas de 1987.

“Lo que más me gusta del equipo es la dinámica. Cambian constantemente de banda y eso genera muchas opciones al ataque. Además, aprovechan muy bien al delantero, que está en su mejor momento, y creo que eso le ayuda muchísimo al Guadalajara a verse más peligroso y sólido.

“Me recuerda mucho al equipo del 87. Era un equipo padrísimo, con una gran dinámica, muy fuerte y sólido en todas sus líneas. Con lo que estoy viendo ahora, creo que este equipo puede aspirar a algo importante y estamos muy seguros de que puede llegar a las finales”, señaló.

Finalmente, consideró que las bajas que tendrá el equipo de cara a la Copa del Mundo podrían ser un factor determinante para no coronarse en este torneo; no obstante, ve a Chivas como un serio candidato al título en la siguiente campaña.

“Yo creo que será más candidato en el siguiente torneo. En este, por el tema del Mundial, será muy complicado, porque con fuerzas básicas o incluso con refuerzos puede costar sacar adelante al equipo. Aun así, creo que van a hacer todo lo posible por estar en las finales”, concluyó.

SV