Los playoffs de la Champions League 2026 de la Unión de Asociaciones Europeas de Futbol (UEFA) comenzaron desde el pasado 17 de febrero y llegan a su fin este próximo miércoles 25 . Te diremos a través de qué plataformas y en qué horarios ver EN VIVO estos enfrentamientos.

Los equipos más fuertes de este torneo jugarán los duelos de Vuelta del certamen, pero entre ellos viven circunstancias muy diferentes, pues mientras Real Madrid y PSG sellarían su boleto a los Octavos de Final, el Atlético de Madrid y el Inter buscan darle vuelta a una adversidad que no esperaban en el inicio de esta etapa.

¿Dónde ver EN VIVO los playoffs de la Champions League este 24 de febrero?

Atlético de Madrid vs Brujas

Hora: 11:45 horas

Sede: Estadio Riyadh Air Metropolitano

Transmisión: HBO Max y TNT

Newcastle vs Qarabag

Hora: 14:00 horas

Sede: St. James Park

Transmisión: Transmisión: FOX One, FOX

Leverkusen vs Olympiacos

Hora: 14:00 horas

Sede: BayArena

Transmisión: Transmisión: HBO Max y TNT

Inter de Milán vs Bodø/Glimt

Hora: 14:00 horas

Sede: San Siro

Transmisión: Transmisión: HBO Max

¿Cómo llegan los equipos a sus enfrentamientos?

Atlético de Madrid pone en juego su supervivencia en la Champions League: debe ganarle al Brujas —sí o sí— ya sea en los 90 minutos, en la prórroga o en los penaltis para evitar el fracaso en el certamen de la UEFA.

El 3-3 de la Ida expone la emergencia del equipo de Diego Simeone para luchar por su permanencia. No hay margen de error ni ninguna excusa. La Liga de Campeones no perdona los errores.

Por otra parte, no todo está dicho entre el Bayer Leverkusen y el Olympiacos, sobre todo por el bajo rendimiento que podrían mostrar en cancha. El Leverkusen ha caído en sus últimas seis eliminatorias de la Champions, todas en Octavos de Final; Olympiacos ha ganado uno de sus últimos 11 partidos lejos de casa en duelos a nivel UEFA contra equipos teutones, con un registro de un empate y nueve derrotas.

Desde San Siro, el Internazionale pone todas sus esperanzas en el ambiente de casa para lograr avanzar más allá a los Octavos.

El vigente finalista de la pasada edición cedió en los dos primeros encuentros por la mínima y encajando en los minutos finales. La victoria en la última jornada ante el Dortmund no sirvió para colarse en la lista de salvados. ¿Podrá el ambiente de casa darle fuerza para continuar en el torneo y sobreponerse ante Bodø/Glimt?

El Qarabag, finalmente, espera que su juego de Vuelta (casi que vuelta al mundo) rinda frutos para lograr la permanencia en el certamen de la UEFA. El club de Azerbaiyán lleva un acumulado de 62 mil 40 kilómetros de recorrido por Europa, entre viajes de ida y vuelta en sus ocho partidos fuera de casa, incluido el de este martes. El equipo espera un buen resultado en su encuentro contra Newcastle, algo que le apremie la larga travesía por la Champions League .

Las fechas OFICIALES de la Champions League 2026

Playoffs: 17 al 25 de febrero de 2026

Octavos de Final: 10-11 y 17-18 de marzo

Cuartos de Final: 7-8 y 14-15 de abril

Semifinales: 28-29 de abril y 5-6 de mayo

Final: 30 de mayo en Budapest, Hungría

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

*** Con información de ESPN

