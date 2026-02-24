Ulises Dávila acepta su condena por apuesta ilegales

Tras el escándalo relacionado con apuestas deportivas, cuyo veredicto se hizo público la semana pasada, Ulises Dávila asumió su responsabilidad y decidió no presentar una apelación contra la sanción impuesta.

Mediante un mensaje difundido en sus redes sociales, el futbolista mexicano manifestó su intención de dejar atrás este episodio luego de ser declarado culpable por su participación en el amaño de un encuentro, con el objetivo de seguir adelante con su vida a los 34 años. El jugador del Macarthur FC fue señalado por involucrarse en la manipulación de apuestas junto a un intermediario extranjero, situación que derivó en una multa de 11 mil dólares.

“Con esto concluye un proceso legal que ha sido complejo en mi vida. Respeto la resolución del Tribunal y asumo la parte que me corresponde en lo sucedido”, expresó en su comunicado.

Dávila también hizo un llamado a cerrar este capítulo y centrarse en su futuro. Señaló que la experiencia le dejó una lección importante y el compromiso de conducirse con mayor integridad y responsabilidad. Asimismo, agradeció a Dios, a su familia, amigos, equipo legal y a quienes lo respaldaron durante el proceso.

Finalmente, ofreció disculpas a las personas que pudieron resultar afectadas y subrayó que su prioridad será reconstruir su camino y dedicarse plenamente a su familia y a lo que venga en su carrera, sin precisar si contempla el retiro tras su salida del club australiano.