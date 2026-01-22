Champions League: El Barcelona gana en Praga y sigue en la pelea

Un doblete de Fermín en la primera mitad, y los goles de Olmo y Lewandowski en la segunda, descongelaron a tiempo al Barcelona en el Eden Arena, donde logró una victoria ante el Slavia de Praga 4-2 que le permite depender de sí mismo, en la última jornada, para clasificarse directamente para los octavos de final de la Champions.

Fermín marcó por partida doble en el final del primer tiempo. En el primer tanto, aprovechó una combinación entre Eric, Raphinha y De Jong, para ganar la espalda a la zaga visitante y sorprender a Stanek con un disparo. Y en el segundo, ejecutó un tiro colocado desde la frontal que hacía imposible la estirada del portero del Slavia.

Cuando parecía que el encuentro llegaba al descanso con el 1-2, el conjunto checo volvío a empatar el marcador. Esta vez, fue Chaloupek quien prolongó el balóny sorprendío a Joan García tras rebotar en el hombro de Lewandowski.

Olmo hizo el 3-2 con un latigazo desde la frontal a la escuadra izquierda de la portería local. Y en el 70, Lewandowski puso el cuarto, en línea de gol, tras domar un centro de Rashford.

Barcelona se coloca en novena posición, aunque empatado en puntos con otros siete equipos.

EFE/G. Horcajuela

Liverpool, con un pie en los octavos

El Liverpool confirmó la recuperación que viene apuntando en los últimos meses con una victoria en Marsella por 3-0 y que le deja las puertas abiertas de la clasificación directa para los octavos de final, que el equipo francés podrá alcanzar si consigue asegurarse la repesca en el último partido.

Los goles llegaron por parte de Dominik Szoboszlai (foto), Cody Gakpo y un autogol del portero Gerónimo Rulli.

EFE/R. Wittek

Bayern se afianza en el top ocho

El Bayern se aseguró su presencia en el top ocho de la fase de liga de la Champions League al ganar por 2-0 al Union Saint-Gilloise con dos goles de Harry Kane (foto), uno de ellos de penalti, tras pasar algunas dificultades en la primera parte y liquidar el duelo en la segunda.

El Bayern Munich ocupa el segundo lugar en la tabla y se unió al Arsenal en clasificarse a los octavos de final.

EFE/A. Vaughan

Newcastle sueña con clasificarse

Dos errores condenaron al PSV Eindhoven a la derrota contra el Newcastle 3-0, que es séptimo en estos momentos con trece puntos y esta victoria le permite soñar con una clasificación directa a los octavos de final de la Champions si le gana el duelo al PSG.

El PSV depende de sí mismo para avanzar, posicionado en el lugar 12 con ocho puntos, jugará la última jornada contra el Bayern Munich.