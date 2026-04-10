La recta final de la fase regular del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX está en marcha, pero aprieta a los equipos que buscan un lugar en la postemporada. Este sábado 11 de abril, el Estadio Jalisco abrirá sus puertas para albergar el enfrentamiento entre Atlas y Monterrey, un partido correspondiente a la Jornada 14 (J14) que promete altas emociones en la Perla Tapatía. Con la eliminación del formato de Play-In para este semestre mundialista, terminar entre los ocho primeros de la tabla general es una obligación, lo que convierte este duelo en una auténtica final adelantada para ambas escuadras.

¿Cómo llegan Atlas y Monterrey? Sus números antes de la J14

Los Rojinegros del Atlas regresan a casa con la misión de defender su lugar de privilegio en la clasificación. Actualmente, los tapatíos se ubican en la séptima posición de la tabla general con 18 unidades. El equipo sabe que una victoria ante su afición los consolidaría en la zona de Liguilla, pero un tropiezo podría dejarlos vulnerables ante sus más cercanos perseguidores en este tenso cierre de campeonato.

Por su parte, los Rayados de Monterrey atraviesan un momento crítico en el certamen. La "Pandilla" llega a territorio jalisciense ocupando el decimotercer puesto con apenas 14 puntos, producto de un bache futbolístico que incluye tres derrotas en sus últimos cinco compromisos. Para el equipo regiomontano, este encuentro representa una de sus últimas llamadas; no sumar de a tres en el Jalisco podría significar despedirse prematuramente del torneo y consumar uno de los mayores fracasos de la temporada.

Dónde ver EN VIVO el partido Atlas vs Monterrey de la J14 - Liga MX

Para los aficionados que no asistan al Estadio Jalisco, el encuentro contará con diversas opciones de transmisión en vivo, tanto en televisión abierta como en plataformas de streaming y canales digitales.

Fecha y hora: Sábado 11 de abril, 19:00 horas

Sábado 11 de abril, 19:00 horas Estadio: Jalisco, Guadalajara, Jalisco

Jalisco, Guadalajara, Jalisco Transmisión: TUDN, ViX Premium, Layvtime YouTube, Canal 5

*Horarios del centro de México

**Sujeto a cambios de transmisión

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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