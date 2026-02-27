Viernes, 27 de Febrero 2026

LO ÚLTIMO DE Deportes

Deportes | Champions League

¿Cuándo son los partidos de Octavos de Final de la Champions League?

Este viernes 27 de febrero, se llevó a cabo el sorteo en Nyon, Suiza, para confirmar los cruces de la siguiente ronda

Por: Fabián Flores

Todo está definido y cada uno de los clubes que se mantienen con vida en la Champions League ya conocen su camino rumbo a Budapest. EFE / M. Trezzini

Todo está definido y cada uno de los clubes que se mantienen con vida en la Champions League ya conocen su camino rumbo a Budapest. EFE / M. Trezzini

Los playoffs de la Champions League concluyeron el pasado 25 de febrero con la integración a Octavos de Final de Galatasaray, PSG, Atalanta y Real Madrid. Durante la madrugada de este viernes en México, la UEFA llevó a cabo el sorteo para definir los encuentros en la siguiente ronda.

¿Qué equipos pasaron a Octavos de Final de la Champions League?

Las escuadras que se mantienen en el certamen de la UEFA son: Real Madrid, PSG, Newcastle United, Atlético de Madrid, Atalanta, Bayer Leverkusen, Galatasaray y Bodo/Glimt. Dichos clubes, se unieron a los ocho mejores, quienes fueron cabezas de serie en el sorteo: Arsenal, Bayern de Múnich, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting de Lisboa y Manchester City.

Este viernes 27 de febrero, se llevó a cabo el sorteo en Nyon, Suiza, para confirmar los cruces de la siguiente ronda; a partir de ahora, todos los clubes ya conocen a quien se enfrentarían si superan el resto de las eliminatorias.

Lee también: El trofeo de la FIFA ya está en México: Inicia la cuenta regresiva para el Mundial 2026

  • Paris Saint Germain vs Chelsea
  • Galatasaray vs Liverpool
  • Real Madrid vs Manchester City
  • Atalanta vs Bayern de Múnich
  • Newcastle United vs Barcelona
  • Atlético de Madrid vs Tottenham
  • Bodo/Glimt vs Sporting de Lisboa
  • Bayer Leverkusen vs Arsenal

De esta manera, se confirmaron las ocho llaves de los Octavos de Final de la temporada 2025-26 de la Champions League.

¿Cuándo se jugarán los partidos de los Octavos de Final de la Champions League?

Los partidos de Ida se disputarán el 10 y 11 de marzo; y los de Vuelta el 17 y 18 de marzo.

Sin embargo, el calendario para cada partido todavía no está disponible. La UEFA solamente determinó las llaves, por lo que todavía falta conocer las fechas y horarios, sobre todo cuándo jugará cada club.

Todo está definido y cada uno de los clubes que se mantienen con vida en la Liga de Campeones ya conoce su camino rumbo a Budapest, donde estará en disputa la codiciada "Orejona".

Te recomendamos: Así nombraron al auto que conducirá "Checo" Pérez en el Gran Premio de Australia 

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * 

FF

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones