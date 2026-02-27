Los playoffs de la Champions League concluyeron el pasado 25 de febrero con la integración a Octavos de Final de Galatasaray, PSG, Atalanta y Real Madrid. Durante la madrugada de este viernes en México, la UEFA llevó a cabo el sorteo para definir los encuentros en la siguiente ronda.

¿Qué equipos pasaron a Octavos de Final de la Champions League?

Las escuadras que se mantienen en el certamen de la UEFA son: Real Madrid, PSG, Newcastle United, Atlético de Madrid, Atalanta, Bayer Leverkusen, Galatasaray y Bodo/Glimt. Dichos clubes, se unieron a los ocho mejores, quienes fueron cabezas de serie en el sorteo: Arsenal, Bayern de Múnich, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting de Lisboa y Manchester City.

Este viernes 27 de febrero, se llevó a cabo el sorteo en Nyon, Suiza, para confirmar los cruces de la siguiente ronda; a partir de ahora, todos los clubes ya conocen a quien se enfrentarían si superan el resto de las eliminatorias .

Paris Saint Germain vs Chelsea

Galatasaray vs Liverpool

Real Madrid vs Manchester City

Atalanta vs Bayern de Múnich

Newcastle United vs Barcelona

Atlético de Madrid vs Tottenham

Bodo/Glimt vs Sporting de Lisboa

Bayer Leverkusen vs Arsenal

De esta manera, se confirmaron las ocho llaves de los Octavos de Final de la temporada 2025-26 de la Champions League.

¿Cuándo se jugarán los partidos de los Octavos de Final de la Champions League?

Los partidos de Ida se disputarán el 10 y 11 de marzo; y los de Vuelta el 17 y 18 de marzo .

Sin embargo, el calendario para cada partido todavía no está disponible. La UEFA solamente determinó las llaves, por lo que todavía falta conocer las fechas y horarios, sobre todo cuándo jugará cada club.

Todo está definido y cada uno de los clubes que se mantienen con vida en la Liga de Campeones ya conoce su camino rumbo a Budapest, donde estará en disputa la codiciada "Orejona".

