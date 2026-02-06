El partido entre Atlas y Pumas se disputará este sábado como parte de la Jornada 5 (J5) del Clausura 2026 de la Liga MX. El encuentro promete intensidad, con un Atlas que ha tenido un arranque sólido y unos universitarios que buscan mantener su paso invicto en el torneo. Por si estás interesado en verlo, te contamos a qué hora inicia el partido y dónde verlo EN VIVO.

Atlas vs Pumas: Así llegan los equipos a la J5 del Clausura 2026

El Estadio Jalisco será escenario de un duelo entre dos equipos que han mostrado regularidad en las primeras fechas del Clausura 2026. Atlas se ubica en el tercer lugar de la Tabla General con nueve puntos, producto de tres victorias y una derrota, esta última sufrida ante Cruz Azul en la J2. El funcionamiento colectivo ha reflejado la identidad futbolística de Diego Cocca, con un equipo equilibrado y efectivo en momentos en que ha sido necesario.

Pumas, por su parte, llega con la intención de sumar tres puntos que le permitan volver a Ciudad Universitaria sin derrotas en el torneo de la Liga MX. Aunque el conjunto auriazul viene de un revés en la Copa de Campeones de la Concacaf ante San Diego FC, el enfoque está puesto en el certamen local, donde ha mantenido regularidad en resultados.

Dónde ver EN VIVO el partido Atlas vs Pumas de la J5 - Liga MX

Este sábado 7 de febrero, Atlas recibirá a Pumas en el Estadio Jalisco, en Guadalajara, por la J5 del Clausura 2026. El partido comenzará a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, y contará con transmisión en televisión abierta, señal de paga y plataformas digitales.

Fecha y hora: Sábado 7 de febrero, 19:00 horas

Sábado 7 de febrero, 19:00 horas Estadio: Jalisco, Guadalajara, Jalisco

Jalisco, Guadalajara, Jalisco Transmisión: TUDN, ViX Premium, Layvtime YouTube, Canal 5

* Con información de SUN

** Horarios del centro de México

*** Sujeto a cambios de transmisión

