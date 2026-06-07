Jalisco no concreta la barrida y cae con walk-off en Aguascalientes

Los Charros de Jalisco se quedaron a un paso de completar la barrida en el Estadio Alberto Romo Chávez, pero terminaron sucumbiendo por una pizarra de 3-2 ante los Rieleros de Aguascalientes en el tercer y último juego de la serie, en un encuentro marcado por el gran trabajo de los lanzadores abridores y definido hasta la última entrada por los relevistas.

La novena jalisciense tomó la ventaja temprano en el compromiso. Durante el segundo rollo, José Aguilar conectó un oportuno doblete que envió al plato a Mateo Gil y Alejandro Quezada, castigando al abridor de los hidrocálidos, Greg Duncan, quien parecía meterse en problemas desde los primeros episodios.

Sin embargo, Duncan logró recomponer el camino y terminó firmando una sólida actuación. Después de permitir las dos anotaciones, el derecho apagó por completo la ofensiva visitante, limitándola a únicamente dos imparables y recetando seis ponches a lo largo de ocho entradas de labor.

Duelo de pitcheo y empate hidrocálido

Por su parte, César Gómez también tuvo una destacada apertura para los Charros. El serpentinero trabajó seis entradas completas en las que admitió cinco imparables, otorgó tres bases por bolas y ponchó a cuatro rivales.

No obstante, Aguascalientes logró emparejar la pizarra en el tercer episodio gracias a un par de sencillos productores que dejaron el marcador 2-2.

Tras la salida de Gómez, Sasagi Sánchez relevó de manera efectiva durante una entrada, manteniendo el empate y dando pie a que el juego llegara igualado hasta los capítulos finales.

Desenlace dramático en la novena entrada

La definición llegó en el noveno inning. Con Emerson Martínez en la loma, Gabriel Lino conectó un sencillo y posteriormente aprovechó un error en el disparo de Hugo Sánchez para colocarse en posición de anotar.

Después, Gabriel Noriega ejecutó un toque de sacrificio que movió a Lino hasta la antesala y, finalmente, Amílcar Gómez se vistió de héroe al conectar el imparable que impulsó la carrera de la victoria para los Rieleros, sellando el triunfo con un dramático walk-off.

Tras este tropiezo, Charros descansará este lunes antes de iniciar la fase de interliga. El próximo martes 9 de junio, los jaliscienses recibirán a los Guerreros de Oaxaca a las 19:30 horas en el Estadio Panamericano.

NG