Brasil vs. Marruecos: EN VIVO, horario y dónde ver el Mundial 2026

"Todo el mundo respeta a Brasil. Hay gente que dice que no es el Brasil de antes. Bueno, sigue siendo Brasil", comentó el lateral derecho marroquí Achraf Hakimi en la conferencia de prensa previa al partido que enfrentará hoy a las selecciones de Marruecos y Brasil en Nueva Jersey, el primer juego del Grupo C del Mundial 2026, el más atractivo y el que quizá defina quién avanzará como primer lugar.

El futbolista del París Saint-Germain es consciente del peso histórico de la selección más ganadora y la única que ha jugado todas las Copas del Mundo, más allá de que esta vez haya muchos que se atrevan a poner como favoritos a los Leones del Atlas.

La selección brasileña no ha lucido desde su último campeonato mundial, en Corea-Japón 2002. Desde entonces, solo una vez llegó a las semifinales, cuando fue anfitriona en 2014, y lo que ocurrió entonces fue la humillante derrota 7-1 ante Alemania. Para llegar a esta Copa del Mundo tuvo que conformarse con el quinto lugar de Conmebol, y aun así es una de las candidatas a ganar el título.

"Estamos aquí para cambiar la historia y llevar a Brasil de vuelta al trono del que nunca debió salir: a lo más alto", señaló el atacante Vinícius Júnior.

Marruecos, por su parte, llega a la competencia con la misión de dejar en claro que lo sucedido en Qatar 2022, donde quedaron en el cuarto lugar, no fue suerte, sino el trabajo duro de una generación por demás talentosa. También de borrar la polémica que dejó su reciente campeonato africano, pues aunque perdió 1-0 ante Senegal en la final, terminó quedándose con el título debido a una sanción administrativa

"Todos sabemos la calidad que tienen los jugadores brasileños, pero nosotros también tenemos un equipo de calidad. Nos llaman el Brasil de África, conocemos nuestros puntos fuertes", declaró Hakimi, que espera un partido equilibrado en el que la eficacia frente al arco marcará la diferencia.

En el único antecedente mundialista que comparten, Brasil derrotó 3-0 a Marruecos en Francia 1998. Ronaldo, Rivaldo y Bebeto anotaron los goles.

Achraf Hakimi, estrella de la selección de Marruecos. EFE/S. Moreira

Dónde ver Brasil vs. Marruecos

Fecha: 13 de junio

Horario: 16:00 horas

Canal: Azteca 7, TUDN y ViX

Alineaciones probables para Brasil vs. Marruecos

Brasil (4-2-3-1): Alisson Becker; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimarães; Raphinha, Lucas Paquetá, Vinícius Jr.; Igor Thiago.

DT: Carlo Ancelotti.

Marruecos (4-3-3): Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Nayef Aguerd, Romain Saïss, Noussair Mazraoui; Sofyan Amrabat, Azzedine Ounahi, Brahim Díaz; Hakim Ziyech, Youssef En-Nesyri, Sofiane Boufal.

DT: Mohamed Ouahbi.

