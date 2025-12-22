Este año 2026, la Premier League romperá la tradición y solo habrá un juego del Boxing Day.

En Inglaterra, el Boxing Day es mucho más que un día festivo después de Navidad. Desde los orígenes del balompié, el 26 de diciembre fue una jornada inseparable de este deporte, en la que la primera división ofrecía partidos al mismo tiempo. Familias y amigos se reunían en los tradicionales pubs, llenaban los estadios o, si preferían, se quedaban en casa para seguir la jornada. Era una fecha tradicional en la que, en medio del parón de diversas ligas en el mundo, la del país británico aprovechaba para ofrecerlo a los aficionados de todo el mundo que querían ver futbol.

¿Qué es el Boxing Day?

El origen del Boxing Day tiene su origen a finales del siglo XIX, cuando las familias acomodadas entregaban cajas con regalos o sobras de Navidad a la servidumbre. Con el tiempo, la tradición evolucionó hasta transformarse en un día de consumo, eventos masivos y encuentros colectivos. El futbol supo aprovechar ese contexto y lo convirtió en una tradición que distinguía a Inglaterra del resto del mundo.

Pero este año, la imagen será otra. La Premier League decidió no programar una jornada completa para el 26 de diciembre y solo confirmó un partido en esa fecha: el duelo Manchester United vs Newcastle en Old Trafford será el único en la agenda del día. El resto de los juegos correspondientes a la jornada 18 se llevarán a cabo entre el sábado 27 y el domingo 28 de diciembre, lo que rompe con la tradición tan popular dentro del futbol.

¿Por qué solo habrá un partido en el Boxing Day?

Diversos medios señalan que la explicación principal tiene que ver con contratos. La Premier League tiene acuerdos con sus socios televisivos que la obligan a disputar 33 jornadas en fines de semana a lo largo de la temporada, dejando únicamente cinco fechas disponibles para partidos entre semana. Este esquema responde a la forma en que se comercializan los derechos de transmisión, especialmente en mercados fuera del país, donde la agenda de sábado y domingo tiene duelos de mayor valor.

En 2025, el 26 de diciembre cae en viernes. Para los contratos televisivos, ese día es considerado parte de un fin de semana normal y no un festivo. Para cumplir con el requisito de los 33 fines de semana completos, la liga optó por mover la mayoría de los partidos al sábado y domingo, dejando solo un juego para el viernes. En años anteriores, cuando el Boxing Day caía en sábado o domingo, era más sencillo mantener la jornada completa sin afectar la estructura contractual.

A esto se suma el calendario de futbol a nivel internacional que afecta directamente a la Premier League. En esta temporada se llevan a cabo la Champions League, la Europa League y la Conference League, junto con ajustes en la FA Cup, lo que ha comprimido aún más la temporada. Ante ese escenario, la Premier League priorizó reservar fines de semana enteros, considerados más rentables, en lugar de concentrar muchos partidos en un día en el que comúnmente se trabaja.

El partido que se verá en el Boxing Day

Manchester United vs Newcastle

Viernes 26 de diciembre

14:00 horas

